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15:54 25.10.2020

Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

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Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

Всенародный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, проходит возле 55% избирательных участков по всей Украине, а почти у половины участков проводящие его волонтеры не работают, сообщила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Гражданская сеть "Опора" исследовала, у какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводят опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% - нет. Погрешность национального исследования - 4%", - написала Айвазовская в Facebook в воскресенье днем.

При этом, по ее словам, на юге страны охват участков волонтерами намного выше на юге страны и намного ниже – на западе. "Наибольшее количество участков покрыто на юге - 78,65%, наименьшее запад - 37,81%, центр - 55,79%, восток - 56,87%", - написала Айвазовская.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Как и запланировано, опрос проводят возле участков, на которых проходят местные выборы, волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.

Теги: #айвазовская #статистика #опрос
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