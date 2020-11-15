События

18:45 15.11.2020

На абсолютном большинстве участков по состоянию на 16.00 нарушений не зафиксировано – "Опора"

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На абсолютном большинстве участков по состоянию на 16.00 нарушений не зафиксировано – "Опора"

Наблюдатели гражданской сети "Опора" не зафиксировали никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участков, где граждане голосуют в ходе второго тура местных выборов, отмечают в "Опоре".

"По состоянию на 16 часов наши наблюдатели отмечают, что на 87% участков вообще нет никаких нарушений. По моему мнению, эта прекрасная новость", - сказала в ходе онлайн-брифинга в воскресенье вечером глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

По ее словам, на 11% участков зафиксированы нарушения "незначительного процедурного характера" или административного правонарушения.

Так, на 3% участков зафиксированы факты демонстрации избирательного бюллетеня, еще на 3% участков – факты фотографирования бюллетеня, а на почти 4% участков наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта или другим лицам.

Теги: #айвазовская #нарушения #выборы
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