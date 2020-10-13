Оснований для организации всенародного опроса 25 октября в помещении для голосования нет - Айвазовская

Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отмечает, что оснований для организации всенародного опроса 25 октября в помещении для голосования нет, если же опрос проводится на улице, то результаты не имеют ни признаков референдума, ни юридических последствий.

"Участок - территория, на которой живут избиратели, включенные в соответствующие списки, которые голосуют в помещении для голосования. Члены комиссий, наблюдатели, кандидаты, медиа, избиратели могут присутствовать в помещении для голосования только для реализации собственных прав, выполнения предусмотренных законом обязанностей и только на период, необходимый для этого", - написала Айвазовская на странице в Фейсбуке.

В качестве примера она отметила, что избирателю с указанного участка (территории) нельзя дать опросник в руки, чтобы он стоял в помещение и опрашивал граждан, а также никто не имеет права незаконно вмешиваться в ход голосования, как и препятствовать ему.

"Соответственно, законных оснований для организации опроса в помещении для голосования нет. Такие действия будут иметь негативное влияние на ход волеизъявления и не могут быть допущены. Если же опрос проводится на улице, то его можно организовывать и по методологии экзит-полов, и любых других форм репрезентативных/нерепрезентативные (политтехнологических) мероприятий. Результаты таких опросов не имеют ни признаков референдума, ни юридических последствий", - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, наибольшего внимания заслуживает вопрос, кого именно опрашивать и как: тех, кто еще не проголосовал и направляется в помещение, или тех, кто вышел из помещения.

"Если первых, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитацию, или скрытое стимулирование голосовать за партию, политическим/идейным лидером которой является президент. Если же опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не будет влиять на голосование, а лишь будет использовано в политических целях", - добавила она.

В "Опоре" также напомнили о важности информации о финансировании такого опроса: бюджетные средства, партийные, общественные. Поэтому в зависимости от источников можно будет давать более широкую оценку этой политической акции.

"Тезисы президента, скорее, наводят на мысль, что из местных выборов мы сразу перекинемся в активность с национальным референдумом, на который будет вынесен 1 вопрос, что получает наибольшую поддержку голосов 25 октября", - подытожила Айвазовская.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Источник в Офисе президента сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что среди вопросов, на которые украинцам будет предложено ответить 25 октября на инициированном президентом всенародном опросе, не будет связанных со спекуляциями вокруг войны и мирного урегулирования на Донбассе, а также других провокационных тем.

В Офисе президента Украины добавили, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для него Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.