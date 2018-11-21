Гройсман предлагает Раде назначить Маркарову министром финансов и Фриз - министром по делам ветеранов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов Украины и назначить депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Фриз на должность министра Украины по делам ветеранов.

"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Кроме того, В.Гройсман предлагает назначить И.Фриз министром по делам ветеранов.

Премьер также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.