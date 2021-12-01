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15:50 01.12.2021

Гройсман: настоящий День независимости Украины – 1 декабря

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Гройсман: настоящий День независимости Украины – 1 декабря

День Независимости в Украине отмечается 24 августа, но на самом деле он 1 декабря, когда 92% украинцев в 1991 году сказали "да" независимой Украине, считает лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

"Мы считаем Днем Независимости 24 августа. Но настоящий День независимости – 1 декабря. Тогда каждый украинец взял на себя ответственность за новую историю", - сказал Гройсман во время дискуссий на Киевском форуме безопасности.

По убеждению лидера "Украинской стратегии", именно там и тогда выкристаллизовалась та модель привлечения общества к принятию решений, которая действительно нужна Украине. Эту модель нужно развивать и сейчас. "Чтобы люди поняли, что от их участия в принятии решений зависит будущее – и не только на выборах, а каждый день", - отметил Гройсман.

Теги: #гройсман #референдум #независимость
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