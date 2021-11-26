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10:30 26.11.2021

Гройсман: военное положение в Украине нельзя вводить без реальных оснований

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Гройсман: военное положение в Украине нельзя вводить без реальных оснований

Единственным основанием для введения в Украине военного положения, существенно ограничивающего права граждан и увеличивающего полномочия власти, является реальная, а не эфемерная внешняя угроза, сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

Комментируя перспективы введения в Украине именно военного положения – в том числе из-за сообщений о скоплении российских войск на украинской границе, Гройсман подчеркнул, что само заявление и объявление будут однозначно влиять на жизнь людей, на экономику, цены, управление государством.

"Я бы советовал власти очень сдержанно к этому подходить. Военное положение может рассматриваться только тогда, когда существует реальная угроза вторжения или начала военных действий. И это должно быть реалистично. Вторая позиция. Если есть основания (для объявления военного положения), должна быть координация с партнерами – прежде всего, военная координация. Это же вопрос доверия. И третье! Украина – это не просто название, это государство. В нем живут люди. Надо выйти к людям и объяснить почему и что происходит", – подчеркнул Гройсман в эфире "Украина 24".

Лидер партии также обратил внимание, что согласно закону, по которому вводится военное положение, предусмотрены статья в 43 пункта об увеличении полномочий власти и статья в 24 пункта об ограничении прав граждан – в том числе право на свободу слова.

"А это самое опасное! … Власть передается военным, власть передается правительству. А у нас сейчас правительство, которое не может с экономикой разобраться", - сказал он.

Теги: #гройсман #мнение #военное_положение
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