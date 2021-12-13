Гройсман: Никакого референдума о целостности Украины быть не может

Каких-либо референдумов, затрагивающих тему целостности Украины, быть не может, как и двусторонних переговоров с Россией, настоящий результат которых не будет известен никому, считает лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана", бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Никакого референдума по территориальной целостности не может быть априори. Мы унитарная страна и должны отстаивать свою целостность", - сказал Гройсман в эфире "Сегодня. Результаты" на телеканале "Украина".

По его словам, в наше время мир столкнулся с борьбой не стран, а миров – демократического и авторитарного, и именно поэтому консолидация демократического мира очень важна.

"Чего боится Путин? Демократии, честных выборов, верховенства права. Он боится, чтобы люди выходили на улицу и высказывали свои мысли. Он это будет подавлять. И он опасается того, что Украина будет интегрироваться в Европейский Союз – так, как это предусмотрено нашей Конституцией. И это значит, что мы являемся юридической частью европейского демократического мира. Для него это, по его мнению, угроза", - подчеркнул политик. .

Вместе с тем, он отметил, что США, как лидер демократического мира, ведет четкую политику и делает четкие заявления. При этом к действующей украинской власти у Гройсмана есть вопросы. "Что будет, если будет встреча вдвоем (лидеров Украины и России), какие будут последствия нашей безопасности?", - спрашивает экс-премьер.