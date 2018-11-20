Левочкин заявил о "политических похоронах" Оппозиционного блока

В работе парламентской фракции "Оппозиционный блок" больше не участвует 20 народных депутатов, которые ориентируются на исключенного из фракции Юрия Бойко, отмечает народный депутат из "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин.

"Мы же понимаем, что исключены не Левочкин и Бойко. На самом деле 20 человек из 43 во фракции больше не принимают участие в заседаниях фракции и не голосуют консолидировано той группой, которую представляют бывшие донецкие", - сказал С.Левочкин журналистам во вторник в Киеве.

"Сегодня произошел по факту раскол на депутатов, которые ориентируются на Юрия Бойко – кандидата в президенты, и кандидата в президенты Петра Порошенко", - добавил политик.

По мнению С.Левочкина, последние события в "Оппозиционном блоке" являются его "политическими похоронами".

Он также отметил, что намерения объединяться с партией Вадима Рабиновича "За життя" и выдвигать Ю.Бойко кандидатом в президенты обсуждались с другим крылом "Оппозиционного блока"."Эти переговоры велись более двух месяцев. В них участвовала та группа, которая ориентируется на Петра Порошенко, еще их можно называть "бывшими донецкими"… Они постоянно затягивали время, не хотели говорить ни "да", ни нет". Но потом, когда объединение случилось, они пошли в атаку", - рассказал С.Левочкин, добавив, что по его мнению, это делается в интересах президента Украины Петра Порошенко.