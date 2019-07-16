Если партия "Слуга народа" создаст в парламенте коалицию мира, мы готовы подставить плечо

Эксклюзивное интервью народного депутата Украины, кандидата в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционный блок" (№2 в списке партии) Александра Вилкула агентству "Интерфакс-Украина"

В период избирательной кампании, вы, наверное, внимательно следите за рейтингом своей партии. Какой результат вы ожидаете получить на внеочередных выборах в Верховную Раду?

У нас в партии опытные производственники, авторитетные мэры 70 городов нашей страны, у них - большое доверие в своих территориальных громадах и мы видим, как люди поддерживают то, что мы предлагаем. Мы ведем активную избирательную кампанию, мы доносим свою программу, доносим свои принципы. Мы много ездим по регионам, работаем, общаемся с людьми и видим, как они нас воспринимают - очень позитивно.

Для меня восприятие людей, их глаза, которые я вижу, во время многочисленных встреч гораздо важнее, чем рейтинги, которые выдают некоторые социологические кампании, тем более в Украине. Здесь нет честной социологии, практически вся она проплачивается теми или иными заказчиками, поэтому я предлагаю не обращать на нее никакого особого внимания.

Я считаю, что наш потенциал на этих выборах достаточно высок – от семи до десяти процентов.

И сколько депутатов будет в вашей фракции в будущем парламенте?

Фракция вместе с мажоритарщиками будет, я думаю, от 40 до 50 человек.

Уточните, сколько из них будет депутатов, избранных в мажоритарных округах?

Я думаю, что мажоритарщиков будет примерно половина.

Что намерена сделать ваша политическая сила за оставшиеся несколько дней до парламентских выборов, чтобы результат голосования был как можно выше?

Мы точно не будем шутить, петь, танцевать, делать какие-то другие вещи, которые дают краткосрочный эффект, как сейчас молодежь говорит, "хайп", потому что мы – партия, настроенная на долгосрочную перспективу и на системные изменения в стране и наш избиратель - это человек думающий, который голосует не эмоциями, а головой. Наш избиратель понимает, что когда в парламент идет огромное количество шоуменов, п спортсменов, артистов, музыкантов, при всем уважении к ним, то надо, чтобы пришли и те, кто может и должен работать.

На что вы делаете ставку в нынешней избирательной кампании?

Мы делаем ставку на программе, которая основана исключительно на здравом смысле. Мы работаем везде, и в СМИ, и "face to face". Работают активисты наших фракций, которые у "Оппозиционного блока" есть практически во всех местных советах. Мы предлагаем программу "Здравого смысла", мы партия здравого смысла и партия людей, которые умеют и хотят работать.

Зеленскому (президенту Украины - ИФ) на самом деле не надо изобретать велосипед или колесо. Мы за эти пять лет не только выстояли в борьбе с (пятым президентом Петром – ИФ) Порошенко, мы подготовили все необходимые программы, чтобы добиться быстрого результата. Каждый пункт нашей программы подкреплен законопроектом, которые объединены общим названием "Новая индустриализация" и у нас огромное количество профессиональных людей, которые выводили предприятия из кризиса, целые отрасли, мы можем это сделать еще раз. Я горжусь тем, что я не являюсь классическим политиком, я 19 лет работал на производстве, я выплачивал годичные задолженности по зарплате, оставшиеся от предыдущих руководителей, и у нас очень много профессионалов с успешным опытом, которые умеют достигать поставленных результатов.

А какой средний возраст вашего избирателя?

У нас примерно одинаковая поддержка во всех возрастных категориях, начиная от 18 лет. И это очень хорошо. Мы работаем не для того, чтобы привлечь избирателя какого-то определенного возраста, мы делаем ставку на думающего избирателя, а такой есть во всех возрастных категориях.

Что помешало вашей политсиле объединить усилия с "Оппозиционной платформой - за жизнь" на парламентских выборах? Какие у вас принципиальные разногласия?

По-хорошему, в идеале это должно было произойти до президентских выборов. То есть с точки зрения здравого смысла должен был быть единый кандидат и на президентских выборах тоже. Почему такого не произошло?

Я как был в "Оппозиционном блоке" так и остался. Как мы знаем, Бойко (народный депутат, возглавляющий список кандидатов в депутаты партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" на внеочередных парламентских выборах Юрий Бойко - ИФ) ушел в структуру Медведчука "За Жизнь" (лидер движения "Украинский выбор", третий номер избирательного списка "ОПЗЖ" Виктор Медведчук - ИФ). И тогда, помните, все друг друга обвиняли в подыгрывании Порошенко, и тогда было слово против слова. Но все тайное со временем становится явным и сейчас, наверное, всем все ясно, глядя на список партии "За Жизнь" – в ней сейчас в верху списка 11 членов БПП и националист Кива.

Мне даже немного жаль Бойко, который по большому счету является ширмой для двух бизнес-партнеров – Медведчука и Порошенко. То есть Бойко – ширма, а все остальное - партнерство Медведчука и Порошенко, они партнеры в бизнесе все эти последние пять лет. Кто слышал о Медведчуке с 2004 по 2014 год? Никто и ничего. Как только началась война, он стал посредником между Украиной и Россией.

Мы никогда не сотрудничали с предыдущей властью, считая, что она разваливает страну. Мы боролись с предыдущей властью, потому для нас сейчас объединение с «Оппозиционной платформой - За жизнь», продолжающей представлять Порошенко, такое объединение неприемлемо - ни по идеологическим, ни по морально-этическим соображениям.

Вы довольны результатами жеребьевки, что Ваша партия в избирательном бюллетене под номером один? Может ли этот номер дать вам часть голосов избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая в бюллетене ниже? Избиратель увидит первый номер, и уже не будет искать еще одно название со словом "оппозиционный".

Существует легенда, что номер один в списке что-то добавляет. Я считаю, что это нам просто помогает Бог. Это же была жеребьевка - все тянули запечатанные конверты из барабана. Причем, наш представитель в ЦИК тянул конверт седьмым, а не первым – это была абсолютно честная жеребьевка. Думаю, что это нам голосов не прибавит. Мы видим, что кандидаты-клоны не особо уже и работают, потому что люди достаточно грамотные. Поэтому я думаю, что тут какого-то автоматического перетока не будет.

Я все-таки хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы - это тот настоящий "Оппозиционный блок", который пять лет боролся с Порошенко, а "Оппозиционная платформа" - это все-таки структура Медведчука, Левочкина (народный депутат, 5-й номер в списке кандидатов в депутаты от "ОПЗЖ" - ИФ) и Порошенко, которая была создана искусственно год назад.

Какие нарушения в день голосования могут вынудить Вас не согласиться с результатами парламентских выборов и оспаривать в судах?

Переписывание протоколов, как это было на выборах 2014 года. Люди проголосовали за какого-то одного кандидата, а потом просто фальсифицируются протоколы уже в окружных избирательных комиссиях, передаются в Центральную избирательную комиссию и узакониваются купленными решениями судов. Против этого мы, конечно, будем бороться всеми силами.

Но я все-таки надеюсь, что нарушений будет немного, что выборы пройдут честно. У нас в каждой комиссии есть наши представители - члены комиссии, наблюдатели и мы будем за этим пристально следить.

Как считаете, какие комитеты в Раде следующего созыва надо отдать оппозиционным политсилам? Почему? На какие комитеты будет претендовать ваша фракция, если попадете в парламент?

Я не могу сказать, на самом деле, мы будем в оппозиции или в коалиции в следующем парламенте. Если Зеленский и партия "Слуга народа", - очевидно, что у президента будет самая большая фракция, - решат делать коалицию мира, именно мира, потому что у нас в прошлом парламенте была коалиция войны, мы готовы подставить плечо.

Но в любом случае, вне зависимости от того, где мы находимся - в коалиции или в оппозиции, я считаю, что у оппозиции должны быть комитеты, выполняющие контрольные функции. Это и по борьбе с коррупцией, это комитет по правовым вопросам, свободе слова, возможно, и бюджетный комитет.

А с кем еще, кроме команды Зеленского, вы готовы работать в новом составе парламента?

Мы готовы работать в парламенте со всеми, кто разделяет наши идеологические принципы, поскольку мы партия идеологическая, кто будет готов выполнять программу, направленную на то, чтобы наша страна стала мирной, самодостаточной, внеблоковой и чтобы люди могли наконец-то жить нормально.

Как вы считаете, насколько реально добиться введения миротворческой миссии ООН на Донбасс? Возможно ли урегулировать ситуацию на Востоке Украины без миротворческого контингента?

Путь к миру лежит в любом случае в логике Минских соглашений, нет другого пути к миру. Самый быстрый путь - это прямые переговоры с Россией, чего украинская власть не хочет делать уже пять лет. Украина ведет переговоры с Россией через США, а у Америки свои национальные интересы и они могут не совпадать с интересами нашей страны.

А недавний телефонный разговор между двумя президентами – Украины и России я оцениваю позитивно. И считаю, что необходима прямая встреча, надо договариваться и идти по пути разумных компромиссов, но украинская сторона должна отстаивать наши национальные интересы. Это не отменяет инструментарий миротворцев, но, возможно, и без них можно установить мир гораздо быстрее.

И возвратить под суверенитет Украины часть Донбасса и Крым? Когда это может произойти?

Донбасс и Крым - это две части одной большой проблемы. Донбасс можно вернуть быстро, действуя в логике Минских соглашений. Я уверен, что это можно сделать за полгода. Возвращение Крыма, в любом случае, займет больше времени.

Но Крым - это Украина, двух мнений быть не может и я уверен, что он рано или поздно вернется в Украину. А насколько это будет быстро, на самом деле будет зависеть от нас - от того, какой будет Украина. Если будет сильной, внеблоковой и богатой, это произойдет быстрее. Если будет вечно кипящий хаос, война до последнего украинца, наверное, это будет не так просто.

А первым шагом к возвращению Крыму должна стать поддержка двух миллионов граждан Украины, живущих в украинском Крыму.

Когда прошлая власть, власть Порошенко все время говорила, что Крым это Украина, но в то же время взрывала вышки электропередач, остановила подачу днепровской воды на полуостров и устроила блокаду, то она этим отталкивала два миллиона крымчан и севастопольцев.

Я считаю, что надо снимать блокаду, надо давать воду и поезд должен ходить до Симферополя. И надо делать все, чтобы приблизить к себе и обнять всех украинцев в украинском Крыму.

Ваше отношение к теме, которую активно обсуждали несколько дней - проведение телемоста между украинским и российским телеканалами?

Я хорошо отношусь к любой идее диалога и хотелось бы, чтобы это была не предвыборная технология. А телемост, который собирались сделать за несколько дней до дня голосования на внеочередных выборах, выглядел исключительно, как предвыборная технология.

Диалог, наверное, надо вести постоянно. Это должен быть диалог и между президентами, и на дипломатическом уровне, и с теми людьми, которые живут на Донбассе. А начать такой диалог, я считаю, необходимо с отмены блокады Донбасса, и экономической, и энергетической, и транспортной, и гуманитарной. Это будет лучшее начало для диалога.

Президент Украины внёс в Верховную Раду изменения в закон об очищении власти, расширяющие перечень должностей, которые должны пройти люстрацию. Как вы относитесь к этой инициативе президента?

Я относился и к предыдущему закону о люстрации негативно, и со мной, кстати, согласна и Венецианская комиссия, и все европейские эксперты – ответственность должна быть индивидуальная, нельзя выгонять на улицу сотни тысяч человек на основании того, что они работали при каком-то президенте.

Я являюсь сторонником индивидуальной ответственности, это относится как к действующему закону "Об очищении власти", так и к законопроекту, предложенному главой государства. Недальновидно выбрасывать на улицу сотни тысяч человек, так можно остаться без профессионалов, нужен адресный анализ деятельности.

Конечно, я не хочу видеть эти лица, которые работали при Порошенко, но не факт, что все сотни тысяч человек, которые уже люстрированы и еще столько же будут люстрированы, все они себя запятнали. Если человек виновен, его надо люстрировать, а лучше судить и садить.

Если каждый президент будет приходить и без разбору проводить люстрацию среди тех, кто работал при предыдущем президенте, тогда где же мы возьмем столько профессиональных людей? При всем моем уважении, но, например, ведущий корпоратива или хороший музыкант просто профессионально не подготовлен заниматься вопросами развития промышленности.

Президент предложил не проводить военный парад в День независимости Украины. Как вы относитесь к такой идее?

Сейчас одни говорят, что парад проводить не надо, другие, кто в последние пять лет манипулировали вопросами раскола страны, говорят, что парад проводить надо. Я не хочу комментировать, потому что в этой ситуации мне надо стать или на сторону одних, которые хотят повысить рейтинг на отмене парада, или на сторону вторых, которые хотят повысить рейтинг на борьбе с отменой парада.

Я считаю, что у нашей страны должна быть сильная армия, которая должна быть гарантом нашей независимости и нашей внеблоковости. А сегодня из этого вопроса сделали просто политическую разменную монету и меня это огорчает.

А вам лично нравятся военные парады?

Будучи главой Днепропетровской области, я проводил парады на День независимости и на 9 мая. И на самом деле не считал, что это плохо. В самом параде ничего плохого не вижу.

Глава офиса президента Андрей Богдан недавно заявил о возможности предоставления русскому языку статуса регионального на Донбассе. Каково ваше отношение к этому вопросу?

Более того, Зеленский лично заявлял, что жителям Донбасса надо дать возможность заполнять документы на русском языке.

Политики в Киеве 28 лет используют гуманитарные вопросы, чтобы раскалывать общество и отвлекать людей от реальных проблем. Я считаю, что необходимо провести полную гуманитарную децентрализацию и жители городов и регионов на местных референдумах должны сами определять, какие праздники праздновать, какие памятники ставить, как будут называться города, районы и улицы и на каком языке учить детей. И это будет реальный европейский подход.

В партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Бойко и Медведчук часто любят поднимать тему газа и настаивают на необходимости возврата к покупке Украиной газа у России напрямую. А как вы считаете, возврат к покупке газа у РФ не поставит ли под угрозу энергетическую безопасность Украины, ведь Москва снова может неожиданно перекрыть "газовый вентиль"?

Медведчук, Левочкин и Бойко всю жизнь зарабатывали на поставках газа из России. Я не знаю, они хотят удешевить газ или они хотят опять стать посредниками, какими они были - через "РосУкрЭнерго", между Россией и Украиной и зарабатывать. Сегодня они зарабатывают на поставках сжиженного газа из России в Украину, плюс они владеют всеми распределительными сетями в нашей стране. Все обл- и горгазы - это их собственность. Поэтому это не должно быть бизнесовым вопросом одной бизнес-группы, которая идет в политику.

У нас есть четкая программа, каким образом за пять лет увеличить добычу украинского газа до такого уровня, что нам будет хватать и самим, еще и трубу наполнять. И тогда мы уйдем от вопроса, где покупать газ, а на этот переходной период - пока мы нарастим добычу, газ, надо покупать там, где дешевле, возможно, и в России, но без посредников, без посреднических фирм в лице Бойко и Медведчука.