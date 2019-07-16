Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул не исключает участие своей политической силы в коалиции со “Слугой народа” в новом составе Верховной Рады.

“Я не могу сказать, на самом деле, мы будем в оппозиции или в коалиции в следующем парламенте. Если Зеленский и партия "Слуга народа", - очевидно, что у президента будет самая большая фракция, - решат делать коалицию мира, именно мира, потому что у нас в прошлом парламенте была коалиция войны, мы готовы подставить плечо», - сказал Вилкул в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Отвечая на вопрос, с кем кроме команды Зеленского “Оппоблок” готов работать в новом составе парламента, Вилкул сказал, что готовы работать со всеми, кто разделяет наши идеологические принципы, поскольку мы партия идеологическая, кто будет готов выполнять программу, направленную на то, чтобы наша страна стала мирной, самодостаточной, внеблоковой и чтобы люди могли наконец-то жить нормально

Вилкул баллотируется в народные депутаты по списку партии "Оппозиционный блок" (№2 в списке политсилы) на внеочередных парламентских выборах.

Полный текст интервью размещен на сайте агентства.