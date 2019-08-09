Политика

15:06 09.08.2019

ОПЗЖ инициирует создание комитета по решению проблем Донбасса

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ОПЗЖ инициирует создание комитета по решению проблем Донбасса

Избранные народными депутатами от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены требовать от Верховной Рады IX созыва создания комитета по вопросам решения проблем Донецкой и Луганской областей, заявил член партии Сергей Левочкин.

"Первое, на чем мы будем настаивать, - чтобы были приняты законы о мирном урегулировании на Донбассе, которые обеспечат реализацию минского процесса и облегчат жизнь людей. Для этого "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает создать соответствующий комитет – комитет системного, комплексного решения проблем Луганской и Донецкой областей", - сказал Левочкин журналистам перед началом заседания рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Верховной Рады IX созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в заседании рабочей группы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" принимают участие Нестор Шуфрич, Сергей Левочкин и Александр Пузанов.

Теги: #комитет #левочкин #рада #донбасс #опзж
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