Политика

14:16 10.12.2019

В ОПЗЖ ожидают реализации договоренностей, достигнутых на встрече "Нормандской четверки" в Париже - Левочкин

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В ОПЗЖ ожидают реализации договоренностей, достигнутых на встрече "Нормандской четверки" в Париже - Левочкин

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин надеется, что результаты встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже найдут свое воплощение в решениях парламента и правительства Украины.

"Мы надеемся, что практические результаты этой встречи будут в повестке Верховной Рады и решениях правительства. Таким образом, ситуация на Донбассе будет улучшаться, и мы будем продвигаться к миру", - цитирует Левочкина пресс-служба ОПЗЖ во вторник.

Народный депутат отметил, что коммюнике по результатам саммита в Париже чётко фиксирует обязательства всех сторон для восстановления мира на Донбассе.

"Этот документ можно назвать "Париж-1". Он очень чётко фиксирует обязательства и Украины, и Российской Федерации, и европейских партнёров – сделать необходимые действия, чтобы вернуть мир на Донбассе", – отметил политик.

Он подчеркнул, что ОПЗЖ ожидает, что решения, принятые во время саммита, будут воплощены в жизнь.

"Это касается, в первую очередь, практической реализации Минских соглашений. Второе – комплекс решений в сфере энергетики, то есть транзита газа через территорию Украины и прямых поставок дешёвого газа в Украину", - сказал Левочкин.

Народный депутат также подтвердил, что парламентская фракция ОПЗЖ поддержит во время голосования "законопроект об особом статусе Донбасса" (закон Об особенном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – ИФ).

"Более того, мы считаем, что этот закон должен быть введён не на год, а действовать постоянно", – сказал он.

Теги: #нормандский_формат #левочкин #опзж
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