Политика

14:02 15.11.2018

Великобритания и ЕС могут не успеть выстроить отношения до реализации Brexit

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Великобритания и ЕС могут не успеть выстроить отношения до реализации Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что процесс урегулирования отношений между Британией и ЕС может затянуться в связи с Brexit.

"Новые отношения (между Британией и ЕС - ИФ) могут не быть выстроены до конца периода, отведенного на реализацию Brexit", - сказала Т.Мэй, выступая в палате общин парламента.

"Мы согласовали протоколы, чтобы удостовериться, что соглашением о выходе Британии из ЕС будут урегулированы проблемы Гибралтара и военных баз Британии за границей", - добавила премьер.

При этом Т.Мэй отметила, что "не станет притворяться, будто это легкий процесс или что Британия и ЕС полностью довольны всеми достигнутыми договоренностями".

Накануне Т.Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит.

Она назвала этот шаг решительным, позволяющим Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

Теги: #brexit #мэй
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