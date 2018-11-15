Политика

13:24 15.11.2018

Британское правительство не рассматривает ситуацию, при которой Brexit может не состояться

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Британское правительство не рассматривает ситуацию, при которой Brexit может не состояться

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что не рассматривает ситуацию, при которой соглашения по Brexit может не быть.

"У нас нет планов, при которых Brexit может не состояться, потому что это правительство должно выполнить то, что ему поручил народ Великобритании", - сказала Т.Мэй, выступая в палате общин британского парламента.

Она отметила, что проект соглашения, опубликованный накануне, не является "окончательным".

По словам Т.Мэй, проект соглашения предусматривает "ограниченный по времени период реализации".

При этом она признала, что "не станет притворяться, что это легкий процесс".

Теги: #brexit #мэй
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