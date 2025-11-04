"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" вітає публікацію "українського файлу" Європейської комісії, при цьому заявляє про вибіркове прочитання звіту українською владою та ігнорування низки критичних зауважень.

"Ми розглядаємо звіт Єврокомісії та резолюцію Європарламенту як чітку "дорожню карту" для українського парламенту та уряду. Закликаємо Верховну Раду та Кабінет міністрів провести відкрите обговорення цих документів із метою врахування зауважень ЄС у подальшій роботі. Саме спільна відповідальність та готовність до самокритики здатні об’єднати українське суспільство та продемонструвати Європі зрілий, єдиний і рішучий курс нашої держави до повноправного членства в Євросоюзі", - йдеться в заяві політсили на її офіційному сайті.

В Євросолідарності зазначають, що Єврокомісія не могла обійти увагою системні проблеми в країні, які політсила розцінює не як критику, а як "сигнал від друзів, які хочуть допомогти Україні відповідати високим стандартам ЄС".

"Особливе занепокоєння викликають зауваження Єврокомісії щодо обмеженого прогресу у сфері антикорупційної політики. Ми розділяємо стурбованість ЄС з приводу липневих ініціатив влади, спрямованих на підрив незалежності НАБУ та САП… "Європейська солідарність" підтримує заклики Єврокомісії розширити юрисдикцію НАБУ на розслідування корупційних злочинів на високому політичному рівні, в тому числі керівництва Офісу президента та обласних адміністрацій, а також розширити перелік осіб для обов’язкового декларування, насамперед на десятки штатних та позаштатних радників ОПУ", - йдеться в заяві партії.

Також партія вітає позицію Єврокомісії про необхідність забезпечення прозорого, незалежного і плюралістичного медіасередовища, а також підтримує заклик до ухвалення законодавства, яке гарантуватиме права парламентської опозиції, і вже найближчим часом внесе відповідні законопроєкти до Верховної Ради.

Як повідомлялося, Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі, зазначила, що Україна має певний рівень підготовки в сфері боротьби з корупцією, і за минулий рік було досягнуто "обмеженого прогресу". У звіті наголошується, що антикорупційні інституції та організації громадянського суспільства повідомляють про зростаючий тиск з боку державних інституцій, зокрема через кримінальні розслідування правоохоронних та безпекових органів. ЄК, зокрема, рекомендує зберегти незалежність антикорупційних інституцій; розширити юрисдикцію НАБУ, щоб охопити всі державні посади з високим рівнем ризику; запровадити надійні запобіжні заходи проти втручання в роботу НАБУ та САП.