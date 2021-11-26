Более 60% объема ПЦР-тестов на COVID-19 приходится на госсектор, на частный около 25% - главсанврач

На долю госсектора приходится более 60% общего объема ПЦР-тестов на COVID-19, частный сектор выполняет около 25% таких исследований, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сектор государства, которым занимается Минздрав, сейчас делает чуть более 60% общего количества ПЦР-тестов. Это преимущественно тесты, которые выполняются для бесплатной диагностики в случае подозрения на COVID-19 или при госпитализации", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Еще около 25%, по его словам, делается частным сектором. Это тесты, которые делают люди, вернувшиеся из-за границы, самостоятельно принимающие решения по своему здоровью и которые пользуются преимущественно частной медициной.

Еще около 9% приходится на коммунальные учреждения здравоохранения.

При этом, по словам Кузина, в сегменте быстрых тестов на антиген на долю госсектора приходится около 3% общего объема, на центры контроля профилактики болезней и коммунальные учреждения - 65%, на частные лаборатории - около 30%.

Кузин отметил, что государственные лабцентры или центры контроля и профилактики болезней способны делать около 50-60 тыс. исследований в сутки.

"Они делают это на бесплатной основе, мы всячески стимулируем, чтобы все образцы максимально быстро направлялись в центры контроля и профилактики болезней. В итоге если в предыдущие волны мы наблюдали очереди по результатам, то сейчас эта очередь минимизирована, она составляет около 1-1,5 тыс. образцов, которые дорабатываются на следующий день", - сказал главсанврач.