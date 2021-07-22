Две столичные турфирмы продавали поддельные ПЦР-тесты

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как установили сотрудники СБУ, противоправный механизм организовали две туристические компании Киева, чьи сотрудники продавали справки об отрицательном тесте на COVID-19, хотя их клиенты не сдавали никаких анализов. Цена одной справки составляла 1-1,2 тыс грн. "Злоумышленники выдавали фальшивку за подлинную справку одного из столичных медицинских учреждений. Внешне сертификат выглядел как настоящий: свидетельствовал об отсутствии инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам схемы. Ведется следствие.