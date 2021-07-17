События

16:39 17.07.2021

Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

1 мин читать
Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

Франция будет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран Европы, если они не полностью вакцинированы, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на премьера Жана Кастекса.

Прибывающие во Францию из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов с полуночи субботы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.

Люди, которые полностью вакцинированы препаратами, признанным Европейским агентством по лекарственным средствам - компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson - не будут обязаны показывать тест, поскольку вакцина защищает от штамма "дельта" индийского происхождения.

Кастекс отметил, что Франция будет считать людей полностью вакцинированными через неделю после того, как они получат вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca и через 28 дней после прививки Johnson&Johnson.

Ранее у прибывающих из Британии просили отрицательный тест, сделанный в течение последних 48 часов, а у въезжающих из Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции - в течение 72 часов.

В последние недели во Франции участились случаи заражения, накануне сообщалось об 11 тыс. новых зараженных, выявленных за сутки, несмотря на то, что страна предпринимает усилия по вакцинации населения. Хотя бы одну дозу вакцины получили около 35,5 млн человек - чуть более половины населения Франции.

Теги: #франция #пцр_тестирование #въезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:47 16.07.2021
Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

20:57 14.07.2021
Посол Франции в Армении считает недопустимыми нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

Посол Франции в Армении считает недопустимыми нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

20:56 14.07.2021
Париж ведет подготовку визита Макрона в Ереван - посол Франции

Париж ведет подготовку визита Макрона в Ереван - посол Франции

06:34 13.07.2021
Макрон не исключил обязательной вакцинации всех жителей Франции, если ситуация с COVID-19 ухудшится

Макрон не исключил обязательной вакцинации всех жителей Франции, если ситуация с COVID-19 ухудшится

21:46 09.07.2021
Мальта не будет пускать невакцинированных от COVID-19 туристов

Мальта не будет пускать невакцинированных от COVID-19 туристов

19:03 07.07.2021
Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

14:49 07.07.2021
Украина получит 130 новых грузовых электровозов из Франции

Украина получит 130 новых грузовых электровозов из Франции

21:31 06.07.2021
Финляндия ужесточает правила въезда в страну с 12 июля

Финляндия ужесточает правила въезда в страну с 12 июля

04:09 06.07.2021
В декабре во Франции может появиться собственная вакцина от Covid-19

В декабре во Франции может появиться собственная вакцина от Covid-19

12:12 05.07.2021
Главы МИД Германии и Франции продолжают договариваться о встрече министров в Нормандском формате – Кулеба

Главы МИД Германии и Франции продолжают договариваться о встрече министров в Нормандском формате – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве и области ожидаются грозы с удержанием до конца суток

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

В Украине за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В результате опрокидывания автобуса "Киев – Вроцлав" в Ровенской области госпитализировано 16 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве и области ожидаются грозы с удержанием до конца суток

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска

Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в двух убийствах

Таран прокомментировал закон об основах нацсопротивления: это об реакции на агрессию России

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

МККК передал на оккупированные территории 36 тонн гуманитарной помощи

В Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут грозовые дожди

Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

Мы помним о трагедии МН17 и верим в привлечение виновных к ответственности – Зеленский

В ДТП во Львовской области два человека погибли, еще один госпитализирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА