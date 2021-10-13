Медицина

13:21 13.10.2021

Украина рассчитывает привлечь кредит от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов

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Украина рассчитывает привлечь кредит от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов

Кабинет министров утвердил привлечение в 2021 году кредита от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов, сообщило Министерство финансов.

"Кабинет Министров утвердил проект постановления "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства", – указал Минфин на сайте в среду.

Кредит в рамках государственных внешних заимствований позволит привлечь £21 млн для закупки наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований, добавили в Минфине.

"Срок пользования кредитом - четыре года", – говорится в сообщении.

Как отметило министерство, контракт на поставку наборов для 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Государственным секретарем королевы Великобритании, который действует через Агентство экспортного финансирования Великобритании (UKEF).

Теги: #великобритания #пцр_тестирование #кредит
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