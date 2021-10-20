Пресечена деятельность группы, занимавшейся подделкой ПЦР-тестов от имени известных украинских лабораторий

Харьковские полицейские под процессуальным руководством облпрокуратуры разоблачили группу из 10 человек, занимавшуюся подделкой результатов ПЦР-тестов.

"Около года 10 человек, используя социальные сети и интернет-мессенджеры, предоставляли услуги по выдаче бумажных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 в различных регионах Украины", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного расследования, 27-летний уроженец Запорожья предложил своему отцу (владельцу турагентства), подделывать негативные ПЦР-тесты для клиентов фирмы. К реализации задуманного организатор привлек также родного брата и знакомых.

Члены группы действовали от имени украинских бактериологических лабораторий. Они получали заказ через мессенджер и предоплату в сумме 400 грн. После этого фигуранты создавали поддельные документы, содержащие реквизиты медицинской лаборатории, и отдавали их за денежное вознаграждение заказчикам, в том числе через турагентство отца организатора группы.

19 октября правоохранители провели более 20 обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов. В ходе обысков были обнаружены и изъяты компьютерная техника, смартфоны, банковские карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурнатом и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст . 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 325 (мошенничество, подделка документов, штампов и печатей, незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, а также нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней) УК Украины.