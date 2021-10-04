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16:49 04.10.2021

Медлаборатория "Дила" помогла разоблачить выдававшую поддельные справки о ПЦР-тестах преступную группировку

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Медлаборатория "Дила" помогла разоблачить выдававшую поддельные справки о ПЦР-тестах преступную группировку

Медицинская лаборатория "Дила" (Киев) помогла сотрудникам МВД разоблачить преступную группировку по изготовлению поддельных справок ПЦР-тестов и COVID-паспортов о вакцинации.

Как сообщается в пресс-релизе "Дилы", организованная преступная группа действовала в Ривненской области. Группировка подделывала и распространяла поддельные результаты ПЦР-тестов и справки о получении прививок от COVID-19 от имени медицинской лаборатории "Дила". Также группировка "выпускала" справки с QR-кодом, который вел на сайт, зарегистрированный преступниками.

"Дила" сообщает, что участников преступной группы задержали, а "справки" признаны недействительными.

Департамент киберполиции МВД продолжает работу в этом направлении, а медицинская лаборатория "Дила" при необходимости будет и в дальнейшем способствовать в раскрытии преступных схем. При этом в лаборатории подчеркнули, что "Дила" не сотрудничает с частными лицами, ведет свою деятельность в рамках законодательства Украины, а ответственность за использование поддельных документов распространяется не только на тех, кто занимается изготовлением фиктивных справок, но и на тех, кто их использует.

Медицинская лаборатория "Дила" работает в Украине на протяжении 23 лет. В сети работает более 1800 сотрудников, компания имеет более 150 отделений по всей стране. Лаборатория применяет одновременно все методы обеспечения качества: внутренние/внешние аудиты Bureau Veritas, НААУ по ISO 9001 и 15189; клиническая верификация; техническая валидация; система оценки качества процессов; государственные проверки; аудиты международных компаний; внутренний лабораторный контроль ежедневно; внешняя оценка качества RIQAS (Великобритания), INSTAND (Германия).

"Дила" стала одной из первых частных лабораторий, получивших аккредитацию на проведение тестирования на COVID-19 во всех своих отделениях.

Теги: #подделка #пцр_тестирование #дила
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