В Ровно владелицt турагенства грозит до пяти лет тюрьмы за подделку ПЦР-тестов

В Ровно стражи порядка разоблачили владелицу туристического агентства, которая подделывала и продавала клиентам негативные результаты ПЦР-тестов на Covid-19. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщил отдел коммуникации полиции в Ровенской области.

По данным следствия, владелица турагентства наладила производство поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. Она издавала их от имени одной из городских лабораторий, которая якобы проводила анализы.

Стоимость справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус владелица агентства включала в стоимость тура.

В ходе обыска в офисе турагентства правоохранители обнаружили семь готовых справок об отсутствии заболевания. В подделках была указана дата на несколько дней вперед. Кроме того, в ноутбуке подозреваемой были обнаружены еще около десяти таких справок.

Решается вопрос об уведомлении 33-летней владелицы турагентства подозрения в совершении преступления по ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подложного документа). Ей грозит наказание в виде пятилетнего ограничения свободы или тюрьма на тот же срок.