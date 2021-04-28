Госэкоинспекция аннулировала лицензии 5 предприятиям в сфере медотходов

По итогам проверки 20 предприятий в сфере медицинских отходов Государственная экологическая инспекция Украины аннулировала лицензии для 5 из них. На 7 предприятий будут поданы судебные иски за многочисленные природоохранные нарушения, сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook в среду.

“Такие решения приняты в рамках комплексной проверки субъектов хозяйствования в сфере медицинских отходов, которую Госэкоинспекция осуществляет по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля”, - отметил он.

Кроме того, по его словам, планируется проверка 65 субъектов хозяйствования, которые транспортируют и утилизируют отходы категории В - эпидемически опасные медицинские отходы. “Такой мусор должен уничтожаться особым образом: путем сжигания в специальных печах при температуре более 1000 градусов. Однако далеко не все предприятия придерживаются этих требований”, - подчеркнул Малеваный.

Также, по его мнению, штрафы за нарушение требований по обращению с отходами в Украине (от 850 до 1700 грн) нужно повышать. Особенно во время эпидемии COVID-19, когда “одна медицинская кровать генерирует в разы больше опасных отходов, чем раньше”.

Согласно главе Госэкоинспекции, Украина в контексте выполнения требований ЕС должна принять рамочный закон для управления всей «мусорной» сферой. В частности, законопроект №2207-1д, который, по мнению Малеваного, позволит обеспечить четкое регулирование на всех звеньях сбора, перевозки, обезвреживания и утилизации отходов.