Китайская Sinovac Biotech уполномочила "Лекхим" представлять ее интересы в Украине на 5 лет, начиная с 25 ноября 2020 – Минздрав

Китайская Sinovac Biotech, с которой Минздрав Украины заключил договор о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета, уполномочила украинскую фармкомпанию АО "Лекхим" (Киев) представлять интересы Sinovac Biotech в Украине сроком на пять лет, начиная с 25 ноября 2020 года - до 25 ноября 2025 года.

Это следует из письма компании Sinovac Biotech в Министерство здравоохранения и ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", направленном в ведомства накануне подписания контракта о закупке вакцины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, ведомство начало непосредственную коммуникацию с Sinovac Biotech летом-2020, речь шла о поставке в Украину вакцин от COVID-19.

"К этому времени вакцина для профилактики инфекции SARS CoV-2, разработанная компанией Sinovac Biotech, прошла вторую стадию клинических испытаний. В последствии Sinovac Biotech Ltd направила в адрес Минздрава и ГП МЗУ, которое является непосредственным исполнителем контрактных условий, письмо, в котором указано, что АО "Лекхим" является официальным авторизованным представителем компании Sinovac Biotech. При дальнейшем общении с Sinovac Biotech Ltd. по различным каналам коммуникации, присутствовали представители АО "Лекхим", - сообщили в Минздраве.

"Таким образом, китайский производитель Sinovac Biotech Ltd. вакцин против SARS-CoV-2 определил АО "Лекхим" официальным представителем в Украине", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, Минздрав через ГП МЗУ заключил контракт о поставках на территорию страны в максимально короткие сроки вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech от COVID-19. Согласно контракту, стоимость вакцины производства Sinovac составляет 504 грн за дозу.

Фармгруппа "Лекхим" заявила, что соглашение с Sinovac Biotech о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины от COVID-19 было достигнуто в результате переговоров, продолжающихся в течение 10 месяцев. Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

Помимо продажи вакцины CoronaVac, сотрудничество предполагает организацию производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине ("Лекхим-Харьков"), а с 2025-го планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин.

Sinovac Biotech - китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, мощность – от 300 до 500 млн доз вакцин шести типов для людей и животных в год. Основные продукты Sinovac: вакцины от гепатита А (преквалифицирована ВОЗ) и Б, гриппа, паротита, ветряной оспы, которые зарегистрированы и одобрены для вакцинации в 34 странах мира.

Фармгруппа "Лекхим" основана в 1992 году. В ее состав входят три предприятия: ЗАО "Технолог" (Умань) (на завершающей стадии получения преквалификации ВОЗ), АО "Лекхим-Харьков" (Харьков) и управляющая компания АО "Лекхим" (Киев). Также группа начала строительство завода в Обухове (Киевская обл.), где будут выпускаться в том числе антибиотики.

CoronaVac - инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы. Испытания третьей фазы китайской вакцины уже прошли в Бразилии и Индонезии. Продолжаются испытания в Турции и Чили.