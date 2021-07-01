Группа "Лекхим" поставит в Украину первую партию вакцины CoronaVac в рамках контракта с Crown Agents

Группа компаний "Лекхим" планирует поставить первые 500 тыс. доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac и закупленной британским агентством Crown Agents за средства госбюджета.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в четверг, первая поставка по этому контракту ожидается 5 июля.

Кроме того, в компании сообщили, что 29 июля "Лекхим" осуществил последнюю поставку этой вакцины в рамках контракта с госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

Как сообщалось, "Лекхим" поставил в Украину 1,9 млн доз вакцины CoronaVac в рамках контракта с МЗУ.

Контракт с Crown Agents предусматривает поставку в страну 7,7 млн доз этой вакцины.