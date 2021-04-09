Медицина

18:55 09.04.2021

"Лекхим" рассчитывает передать МЗУ первую партию вакцины Coronavac в субботу

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"Лекхим" рассчитывает передать МЗУ первую партию вакцины Coronavac в субботу

Фармкомпания "Лекхим" (Киев) в качестве офицального представителя китайского производителя вакцин Sinovac Biotech рассчитывает передать госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) первую партию китайской вакцины от COVID-19 Coronavac после завершения лабконтроля в субботу.

"Лабораторный контроль заканчивается завтра. У нас пока нет результата, он будет завтра, и завтра же мы поставим вакцину МЗУ. Этот вопрос уже урегулирован, они подтвердили адрес поставки", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в пятницу.

В "Лекхиме" отметили, что дальнейшей развозкой вакцины будет заниматься МЗУ.

Кроме того, в компании подтвердили переговоры относительно увеличения объема контракта с Sinovac еще на 5 млн доз.

"Вопрос об увеличении объема контакта обсуждался, но конкретного ответа с китайской стороны еще нет. Мы ожидаем от них информацию на следующей неделе, но уже закупленные 1,9 млн доз должны быть поставлены, хотя сроки постоянно смещаются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, МЗУ 8 апреля подтвердило компании "Лекхим" свою готовность принять поставку вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd. по договору о закупке за средства госбюджета.

Теги: #coronavac #лекхим #вакцина
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