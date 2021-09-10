Фармкомпания "Лекхим" планирует в 2023 г. запустить первую очередь своего завода в Узбекистане – глава НС группы "Лекхим"

Фармацевтическая компания "Лекхим" планирует в 2023 году запустить первую очередь своего завода в Узбекистане и открыть ампульное производство, сообщил глава наблюдательного совета группы "Лекхим" Валерий Печаев.

"В 2020 году мы создали предприятие "Лекхим" в Ташкенте для продажи отечественных лекарственных средств и для того, чтобы организовать производство в Узбекистане. Главное было найти площадку для производства", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Печаева, компании для строительства завода удалось найти участок площадью 3 га на окраине Ташкента. Площадка расположена в трех километрах от территории, на которой правительство Узбекистна планирует организовать фармкластер, однако не относится к нему.

"Мы подобрали площадку, получили разрешение на бессрочное пользование землей, разработали и согласовали проект, чтобы освоить всю территорию и весной текущего года начали строительство", - сказал он.

Печаев сообщил, что с 2020 года "Лекхим" инвестировал в этот проект $2,5 млн, общий объем инвестиций до 2023 года составит около $10-12 млн, полная стоимость проекта – около $40 млн.

"Сейчас мы финансируем проект за счет собственных средств, но в 2023 году планируем уже привлечь инвестиции ЕБРР, у нас с ними давние хорошие связи, мы думаем, что в 2022 году, когда будут готовы здания и сооружения, мы их привлечем для покупки оборудования", - сказал он.

Печаев уточнил, что "Лекхим" планирует привлечь финансирование ЕБРР, которое составит около 30% уставного фонда. В дальнейшем в строительстве "Лекхим" планирует использовать кредиты ЕБРР.

Проект включает создание ампульного производства мощностью 150 млн ампул в год, производство цефаллоспориновых антибиотиков мощностью около 15 -20 млн флаконов и производство твердых форм лекарственных средств (таблетки, капсулы) мощностью до 1 млрд штук.

"Первую очередь, думаю, запустим в конце 2023 года, это будет ампульное производство. Крое того, в первую очередь введем админкорпус, центральную заводскую лабораторию, энергоцех и сам производственный цех площадью 4,5 тыс. кв. м под три линии инъекционных препаратов, в каждой линии по 50 млн ампул. Будем запускать по одной линии", - сказал он.

Печаев сообщил, что в 2024 году "Лекхим" планирует приступить к строительству производства твердых форм и антибиотиков.

Ежегодно компания планирует выпускать в Узбекистане продукцию примерно на $60 млн. Завод будет ориентирован на рынок региона, его продукция будет поставляться, в частности, в Узбекистан и Афганистан и другие страны региона.

Печаев отметил, что "Узбекистан сегодня - это страна почти с 35 млн человек населения, богатыми природными ресурсами, дешевым газом и нефтью и, что важно, с благоприятным инвестиционным климатом и задекларированной государством защитой иностранных инвестиций".

"Поэтому сегодня в Узбекистане такой бум инвестиций и достаточно низкая себестоимость производства", - сказал он.

Печаев уточнил, что "Лекхим" имеет еще торговое представительство в Литве, однако об организации там производства пока речь не идет.

Кроме того, глава набсовета "Лекхима" сообщил, что в настоящее время компания также реализует два проекта в Украине: строительство завода по производству цефалоспориновых антибиотиков в инъекционной и твердой формах в Обухове (Киевская обл.), а также запуск производства вакцин на заводе "Харьков - Лекхим".

"Я думаю, что завод в Обухове мы запустим уже до конца 2021 года, производство вакцин в Харькове мы планируем запустить в первом квартале 2022 года", - сказал он.

Печаев уточнил, что мощность вакцинного производства составит около 40 млн шприцов в год.

Предприятие будет производить вакцины от COVID-19 и вакцины от гриппа по технологии, которая передана "Лекхиму" китайской компанией Sinovac Life Sciences.

"Китай передал нам обе технологии - и на производство вакцины против COVID-19, и на производство вакцины против гриппа. Мы уже задекларировали это в Минздраве и попросили установить нам госзаказ на 2022 год на 17 млн доз вакцин от COVID-19 и 3 млн доз вакцин от гриппа", - сказал он.

Печаев подчеркнул, что дальнейшие планы развития вакцинного производства будут зависеть от эпидситуации. "Я думаю, что коронавирус не закончится никогда, и мы просто будем делать ежегодные прививки, как от гриппа", - сказал он.

При этом Печаев предположил, что со временем технология инактивированных вакцин от COVID-19, по которой производится вакцина CoronaVac, заменит собой технологии, по которым производятся другие ковидные вакцины.

Он уточнил, что с начала эпидемии COVID-19 "Лекхим" поставил в Украину 10,2 млн доз вакцины CoronaVac, в том числе 1,9 млн вакцины, накупленной через ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) и 8,3 млн доз, закупленных через британское закупочное агентство Crown Agents.