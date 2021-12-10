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22:45 10.12.2021

В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

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В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

В воскресенье, 12 декабря, в Украину доставят две новые партии вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVaс, сообщила пресс-служба фармацевтической компании "Лекхим".

"Группа компаний "Лекхим" информирует о том, что в воскресенье, 12 декабря 2021г., в Украину прибудут две поставки вакцины КОРОНОВАК для профилактики COVID-19 (производства Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд.)", - сказано на сайте компании.

Отмечается, что в воскресенье прибудет 2 млн 447 тыс. доз.

"Ориентировочное время прибытия 12:00 – 2 млн доз, 19:20 – 447 тыс. доз", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что поставки вакцины осуществляются в рамках дополнительного соглашения к соглашению между Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд. и ЧАО "Лекхим".

Теги: #coronavac #украина #партия
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