Медицина

12:39 23.06.2021

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

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Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться" в среду.

Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

"Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля", - сказал он.

Теги: #coronavac #sinovac #вакцина
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