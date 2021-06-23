Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться" в среду.

Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

"Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля", - сказал он.