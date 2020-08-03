Черновицкая область готовит план развития 10 недофинансированных по программе медгарантий клиник

Черновицкая область готовит план развития 10 коммунальных медучреждений, которые недополучили финансирование по программе медицинских гарантий (ПМГ) в 2020 году, сообщил директор департамент здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Чорный.

"Все наши медучреждения, которые недополучили финансирование в рамках ПМГ, подготовили планы развития. Всего в области 10 медучреждений имеют дефицит финансирования, дефицит за девять месяцев (апрель-декабрь 2020 года) составляет 108 млн грн", - сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

Чорный сообщил, что критический объем недофинансирования в рамках ПМГ отмечается в пяти медучреждениях, в частности, в противотуберкулезном диспансере, психиатрической больнице, хосписе, диагностическом центре и госпитале инвалидов и ветеранов войны. Всего в области в настоящее время 42 коммунальных медучреждения.

Он напомнил, что недофинансированные клиники планируют заключить с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) договор, который позволит им получить финансирование на уровне 2019 года.

Чорный отметил, что недофинансированные клиники не смогли в рамках ПМГ заключить контакты с НСЗУ, которые бы дали им возможность избежать дефицита финансирования.

Он выразил надежду, что эти клиники смогут заключить договор с НСЗУ по пакету дофинансирования, когда он будет запущен Нацслужбой.

В настоящее время проект такого пакета находится на общественном обсуждении.

Одним из условий контракта является предоставление медучреждением плана развития.

Чорный также подчеркнул, что область надеется на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения благодаря механизму ГЧП. В частности, Черновицкая область нуждается в развитии кардиохирургии.

Он также сообщил, что в области намерены планируют увеличить количество ангиографов.

"Сегодня у нас один и ангиограф в области, но мы сейчас в программе «Большая стройка» в проекте строительства приемных покоев получим по нему еще два ангиографа, еще один ангиограф мы получим благодаря грантовой поддержке, таким образом, у нас будет четыре ангиографа", - сказал он.

В то же время, он отметил, что область успешно работает по программе стентирования при остром инфаркте миокарда.

Комментируя ситуацию с распространением COVID-19, Чорный сообщил, что в настоящее время заполненность выделенных для пациентов с COVID-19 госпитальных баз составляет 42%. Всего в области лечение пациентгов с COVID-19 проводят 14 госпитальных баз. В настоящее время в них находятся более 260 пациентов, из которых 122 имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Заполняемость реанимационных отделений составляет 27%.

"Мы уже на стабильном плато с динамикой к снижению в последний месяц. У нас есть опыт работы с вспышками, их локализуют, все знают, что делать. Я надеюсь, что второй волны не будет, коронавирус нас изменил, научил нас мыть руки. Мы стали более ответственными", - сказал он.

Вместе с тем Чорный также отметил, что медучреждениям не всегда хватает средств, которые они получают от НСЗУ в рамках пакета по лечению COVID-19.

"С 1 апреля НСЗУ разработала пакет по COVID-19 и каждое медучреждение законтрактовалось. Проблема в том, что та сумма, которая заходит от НСЗУ, не всегда такая, какую бы хотели получать медучреждения. НСЗУ платит за пролеченный случай, а медучреждениям это сложно, так как пока до них дойдет оплата за пролеченный случай, может пройти месяц и больше", - сказал он.

По словам Чорного, в частности, областной больнице по программе лечения COVID-19 необходимо 12 млн грн в месяц, чтобы выплатить 300% (доплат медикам, которые работают с пациентами с COVID-19 - ИФ) медперсоналу и покрыть лекарства.

"Такие суммы не заходят, заходят 7-8 млн грн, их еле-еле хватает на 300%, мы пытаемся перекрывать из местного бюджета", - сказал он.