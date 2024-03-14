Медицина

20:30 14.03.2024

Из 33 медучреждений НАМН Украины к работе в рамках ПМГ к концу года могут быть готовы 4 – представитель НСЗУ

2 хв читати
Из 33 медучреждений НАМН Украины к работе в рамках ПМГ к концу года могут быть готовы 4 – представитель НСЗУ

Из 33 медучреждений Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) к контрактованию Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и работе в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) к концу этого года могут быть готовы четыре, сообщила заместитель главы нацслужбы Ирина Кондратова.

"От НАМНУ мы получили согласование по 12 медучреждениям из 33, в которые мы отправляли запросы. Теоретически они смогут войти в ПМГ. К сожалению, с нашей точки зрения, только четыре учреждения теоретически могут быть готовы к концу года", - сказала она в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в четверг.

Как отметила Кондратова, медучреждения НАМНУ, в частности, к настоящему времени не начали реорганизацию в государственные некоммерческие предприятия, а также не вносят в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ) информацию в полном объеме.

"Не буду называть уважаемый институт, но за полгода он внес в ЭСЗ 180 электронных записей. Медицинские информационные системы (МИС) жалуются, что институты НАМНУ не обучаются и не вносят данные. По состоянию на сегодня ситуация не выглядит очень оптимистично", - сказала она.

В свою очередь, президент НАМНУ Виталий Цимбалюк отметил, что к концу года к ПМГ смогут присоединиться восемь институтов.

Со своей стороны, глава комитета Верховной Рады здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий напомнил: "В прошлом году комитет предоставил НАМНУ рекомендации относительно подготовки ее учреждений ко вхождению в единое медицинское пространство и присоединения к ПМГ".

К концу 2024 года трансформация учреждений НАМНУ должна быть закончена, подчеркнул он.

Теги: #медучреждения #пмг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 14.03.2024
Із 33 медзакладів НАМН України до роботи в межах ПМГ до кінця року можуть бути готові чотири

Із 33 медзакладів НАМН України до роботи в межах ПМГ до кінця року можуть бути готові чотири

13:29 09.02.2024
"Сінево" за місяць тестової роботи в рамках ПМГ провела безкоштовні для пацієнтів аналізи за 55 тис. напрямами

"Сінево" за місяць тестової роботи в рамках ПМГ провела безкоштовні для пацієнтів аналізи за 55 тис. напрямами

18:32 16.10.2023
Близько 60% українців протягом року не мали контактів із сімейним лікарем і не проходили обстеження - експерт

Близько 60% українців протягом року не мали контактів із сімейним лікарем і не проходили обстеження - експерт

19:01 30.06.2023
Медмережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах ПМГ і контрактування НСЗУ

Медмережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах ПМГ і контрактування НСЗУ

12:06 09.03.2023
Медична лабораторія CSD LAB розпочала роботу в рамках ПМГ

Медична лабораторія CSD LAB розпочала роботу в рамках ПМГ

16:48 11.01.2023
ПМГ у 2023 р. сфокусована на зумовлених війною потребах і передбачає збереження низки тарифів

ПМГ у 2023 р. сфокусована на зумовлених війною потребах і передбачає збереження низки тарифів

21:05 05.11.2021
Лікарня "Феофанія" з 1 січня почне працювати у програмі медгарантій

Лікарня "Феофанія" з 1 січня почне працювати у програмі медгарантій

17:00 08.09.2021
МОЗ очікує повернення до бюджету ПМГ 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин

МОЗ очікує повернення до бюджету ПМГ 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин

17:57 28.08.2021
МОЗ планує вдосконалити систему контролю клінік, що працюють у ПМГ, з боку НСЗУ

МОЗ планує вдосконалити систему контролю клінік, що працюють у ПМГ, з боку НСЗУ

11:41 25.05.2021
НСЗУ у квітні-травні виплатила медзакладам вторинки понад 6,5 млрд грн

НСЗУ у квітні-травні виплатила медзакладам вторинки понад 6,5 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

В Україні циркулюють 29 субваріантів штаму Omicron

COVID-19 переходить у категорію сезонних захворювань - головний санлікар

МОЗ нагадує: члени ВЛК і МСЕК мають подавати декларації

ТЧХУ запускає роботу мобільних реабілітаційних команд у віддалених громадах

Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

Ознаки ПТСР мають 44% українських дітей - дослідження

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

Майже 60% українців страждають від зайвої ваги, кожен четвертий дорослий має ожиріння

ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА