Из 33 медучреждений НАМН Украины к работе в рамках ПМГ к концу года могут быть готовы 4 – представитель НСЗУ

Из 33 медучреждений Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) к контрактованию Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и работе в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) к концу этого года могут быть готовы четыре, сообщила заместитель главы нацслужбы Ирина Кондратова.

"От НАМНУ мы получили согласование по 12 медучреждениям из 33, в которые мы отправляли запросы. Теоретически они смогут войти в ПМГ. К сожалению, с нашей точки зрения, только четыре учреждения теоретически могут быть готовы к концу года", - сказала она в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в четверг.

Как отметила Кондратова, медучреждения НАМНУ, в частности, к настоящему времени не начали реорганизацию в государственные некоммерческие предприятия, а также не вносят в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ) информацию в полном объеме.

"Не буду называть уважаемый институт, но за полгода он внес в ЭСЗ 180 электронных записей. Медицинские информационные системы (МИС) жалуются, что институты НАМНУ не обучаются и не вносят данные. По состоянию на сегодня ситуация не выглядит очень оптимистично", - сказала она.

В свою очередь, президент НАМНУ Виталий Цимбалюк отметил, что к концу года к ПМГ смогут присоединиться восемь институтов.

Со своей стороны, глава комитета Верховной Рады здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий напомнил: "В прошлом году комитет предоставил НАМНУ рекомендации относительно подготовки ее учреждений ко вхождению в единое медицинское пространство и присоединения к ПМГ".

К концу 2024 года трансформация учреждений НАМНУ должна быть закончена, подчеркнул он.