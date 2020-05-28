Медицина

10:03 28.05.2020

Минздрав изучает вопрос о создании санэпидемслужбы

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Минздрав изучает вопрос о создании санэпидемслужбы

Министерство здравоохранения Украины рассматривает создание санитарно-эпидемиологической службы в составе ведомства с четко определенным функционалом, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"После начала эпидемии, думаю, всем понятно, что у нас была большая проблема с эпидемиологической службой, которая была ликвидирована. Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти – такой вопрос пока не рассматривается. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал – проведение всех мероприятий, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации",- сказал он.

Теги: #санэпидемслужба #степанов
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