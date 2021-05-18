Медицина

18:00 18.05.2021

Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

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Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

Верховная Рада Украины поддержала представление об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Отвечая на вопросы депутатов перед голосованием, Степанов, в частности, отметил, что одной из причин его отставки могло быть "отстаивание повышения зарплаты медикам".

"Я с большим удивлением узнал, что возможной причиной моей отставки является то, что слишком активно выбивал зарплаты для медиков, использовал для этого политические методы работы и формировал на этом политический имидж", - сказал он.

Как сообщалось, накануне во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что основной причиной представления на увольнение Степанова является срыв кампании по вакцинации от COVID-19, неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин.

При этом председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул наличие конфликта между Шмыгалем и Степановым, отсутствие "нормального диалога с премьер-министром" и сотрудничества с профильным комитетом Рады.

В свою очередь Степанов подчеркнул, что Минздрав начал переговоры с ведущими производителями вакцин еще в июле-августе 2020 года, однако в то время они выдвигали условие, что поставки состоятся не ранее конца 2021 года, что его как министра не удовлетворяло. При этом Степанов считает, что на 2021 год Украина обеспечена вакцинами от COVID-19 по подписанным контактам, поэтому Минздрав начал работу по контрактованию вакцин на 2022-23 гг.

Профильный комитет Рады в понедельник оставил вопрос отставки Степанова на усмотрение зала.

Представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова поступило в Верховую Раду 14 мая.

Степанов отказался голосовать за предложенный Кабмином проект госбюджета на 2021 год из-за недостаточного финансирования сферы здравоохранения и закупок вакцин от COVID-19.

Степанов занимал должность главы Минздрава с 30 марта 2020 года.

В 2017-2019 гг. Степанов был главой Одесской облгосадминистрации.

По окончании Донецкого мединститута, в 1999-2001 гг. занимал должность заместителя гендиректора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". Позднее работал замгендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече", в Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год занимал пост заместителя главы Одесской ОГА, с 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

Теги: #степанов #отставка #рада #кадры
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