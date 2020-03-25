В ОАСК обжаловали ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправной ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

В иске обжалуется постановление Кабинета министров Украины от 29 марта 2017 "Некоторые вопросы санитарно-эпидемиологической службы", в частности положения 2, 3 и 4, сообщилат пресс-служба ОАСК в Facebook во вторник.

"По мнению истца, ликвидация компетентного органа по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения делает невозможной реализацию положений Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", способствует их распространению и нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья и жизни, как высшую социальную ценность", - указывается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.