События

09:39 25.03.2020

В ОАСК обжаловали ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы

1 мин читать
В ОАСК обжаловали ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправной ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

В иске обжалуется постановление Кабинета министров Украины от 29 марта 2017 "Некоторые вопросы санитарно-эпидемиологической службы", в частности положения 2, 3 и 4, сообщилат пресс-служба ОАСК в Facebook во вторник.

"По мнению истца, ликвидация компетентного органа по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения делает невозможной реализацию положений Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", способствует их распространению и нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья и жизни, как высшую социальную ценность", - указывается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Теги: #санэпидемслужба #оаск #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 24.03.2020
Окружной админсуд открыл дело по иску Гладковского к НАПК

Окружной админсуд открыл дело по иску Гладковского к НАПК

20:34 23.03.2020
Бывшего первого министра Шотландии оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Бывшего первого министра Шотландии оправдали по делу о сексуальных домогательствах

15:29 23.03.2020
Суд по МН17 просит обвинение подтвердить, располагают ли США секретными спутниковыми изображениями запуска ракеты, из которой был сбит самолет

Суд по МН17 просит обвинение подтвердить, располагают ли США секретными спутниковыми изображениями запуска ракеты, из которой был сбит самолет

13:13 23.03.2020
Суд по делу МН17 предоставил защите Пулатова время подготовиться к слушанию 8 июня, а представителям родных погибших

Суд по делу МН17 предоставил защите Пулатова время подготовиться к слушанию 8 июня, а представителям родных погибших

11:13 21.03.2020
Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесено на 8 апреля

Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесено на 8 апреля

04:03 20.03.2020
Сотрудница Харьковского главка полиции, сбившая человека на пешеходном перекрестке, предстанет перед судом – ГБР

Сотрудница Харьковского главка полиции, сбившая человека на пешеходном перекрестке, предстанет перед судом – ГБР

19:54 19.03.2020
Суд ужесточил наказание украинскому депутату Рудьковскому за нападение на посольство РФ в Киеве

Суд ужесточил наказание украинскому депутату Рудьковскому за нападение на посольство РФ в Киеве

17:47 19.03.2020
Окружной административный суд Киева просят отменить распоряжение правительства о временном закрытии госграниц

Окружной административный суд Киева просят отменить распоряжение правительства о временном закрытии госграниц

15:33 19.03.2020
Просьбы не посещать судебные заседания являются рекомендациями, право на обращение в суд не может быть ограничено - комитет Рады

Просьбы не посещать судебные заседания являются рекомендациями, право на обращение в суд не может быть ограничено - комитет Рады

02:51 19.03.2020
Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в похищении 100 тыс. медицинских масок с правом залога, по двум другим фигурантам заседание продолжится в четверг

Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в похищении 100 тыс. медицинских масок с правом залога, по двум другим фигурантам заседание продолжится в четверг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тернопольской области сообщили о первой смерти от COVID-19

Более 78 тыс. украинцев вернулись на родину при содействии дипучреждений - МИД

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится не в четверг, а позже – источник

В ОП просят руководителей областей и Киева помочь в/ч на случай возникновения с 25 марта проблем с питанием личного состава из-за эпидемии коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

Антикризисный штаб в Киеве возглавил советник мэра Бахматов и бизнесмен Лиски

Обвиняемый в завладении средствами "Воздушного экспресса" помещен под домашний арест из-за действий гособвинения и обвиняемого – САП

В Тернопольской области сообщили о первой смерти от COVID-19

ТКГ по видеосвязи обсудит разведение сил и доступ международных организаций в ОРДЛО - Резников

Из космического центра во Французской Гвиане украдены 40 тыс. защитных масок

В Тернополе впервые подтвердили случай заболевания COVID-19

Более 78 тыс. украинцев вернулись на родину при содействии дипучреждений - МИД

Во Львовской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 44 человека

Французы не доверяют данным СМИ о коронавирусе и недовольны действиями властей - опрос

Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА