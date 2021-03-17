Медицина

12:01 17.03.2021

Дореформенная санэпидслужба не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19 – Скавронский

2 мин читать
Дореформенная санэпидслужба не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19 – Скавронский

Санэпидслужба, которая существовала в Украине "до реформы Супрун", точно также не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19, как это произошло с реформированной, считает коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"Если честно, то лабораторной службы и раньше не было как таковой. Там разрушать было нечего, мы технологически уже бы отстали. Если лабораторная служба, которая была в 2000-м году, и лаборатории СЭС досуществовали бы до 2020-го, то они оказались бы точно так же не готовы к пандемии", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Скавронского, лаборатории, в частности, требуют существенных инвестиций в IT-технологии, оборудование и инфраструктуру.

"Это не разовые вложения, это постоянные ежедневные вложения. И поддерживать все это в состоянии готовности к эпидемии, которой еще нет, невозможно. Поэтому мы были обречены изначально, но не потому, что кто-то что-то разрушил, а потому что наша лабораторная служба даже, условно, "до Супрун", не поспевала за мировыми тенденциями в развитии", - сказал он.

При этом Скавронский подчеркнул, что не стоит рассчитывать на перспективы развития отечественного производства реагентов, оборудования и тест-систем для лабораторной диагностики.

"Все, что связано с технологической продукцией, в Украине не развито. Если у нас не появилось ничего высокотехнологичного в течение последних 20 лет. У нас стартовая точка сразу проигрышная. Лучше вообще даже и не начинать тратить ограниченные ресурсы на заведомо отсталые проекты. Нужно просто честно закупать существующие наработки других стран, той же Германии, тех же США или Китая", - сказал он.

Кроме того, Скавронский сомневается в возможности производства в Украине реагентов или лабораторного оборудования по лицензиям ведущих мировых производителей из-за низкой инвестиционной привлекательности Украины.

Теги: #скавронский #санэпидемслужба #реформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 17.03.2021
Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

17:14 11.03.2021
Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

14:05 02.03.2021
Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

20:30 01.03.2021
Украина ожидает денежный транш от МВФ в 2021 году – советник Зеленского

Украина ожидает денежный транш от МВФ в 2021 году – советник Зеленского

10:58 01.03.2021
Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медзакупки

Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медзакупки

20:14 24.02.2021
Земельная реформа позволит увеличивать ВВП Украины минимум на 1% ежегодно – министр агрополитики

Земельная реформа позволит увеличивать ВВП Украины минимум на 1% ежегодно – министр агрополитики

15:07 23.02.2021
Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

14:08 13.02.2021
Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

20:05 11.02.2021
Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

Боррель: украинцам нужна эффективная судебная система

15:46 11.02.2021
ЕБА призвала провести качественную реформу правоохранительных органов в 2021 году

ЕБА призвала провести качественную реформу правоохранительных органов в 2021 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Синэво" планирует в 2021 г. открыть 30-40 новых пунктов

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Психиатрическая помощь в рамках Программы медгарантий с апреля будет предоставляться по трем пакетам

Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА