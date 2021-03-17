Дореформенная санэпидслужба не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19 – Скавронский

Санэпидслужба, которая существовала в Украине "до реформы Супрун", точно также не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19, как это произошло с реформированной, считает коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"Если честно, то лабораторной службы и раньше не было как таковой. Там разрушать было нечего, мы технологически уже бы отстали. Если лабораторная служба, которая была в 2000-м году, и лаборатории СЭС досуществовали бы до 2020-го, то они оказались бы точно так же не готовы к пандемии", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Скавронского, лаборатории, в частности, требуют существенных инвестиций в IT-технологии, оборудование и инфраструктуру.

"Это не разовые вложения, это постоянные ежедневные вложения. И поддерживать все это в состоянии готовности к эпидемии, которой еще нет, невозможно. Поэтому мы были обречены изначально, но не потому, что кто-то что-то разрушил, а потому что наша лабораторная служба даже, условно, "до Супрун", не поспевала за мировыми тенденциями в развитии", - сказал он.

При этом Скавронский подчеркнул, что не стоит рассчитывать на перспективы развития отечественного производства реагентов, оборудования и тест-систем для лабораторной диагностики.

"Все, что связано с технологической продукцией, в Украине не развито. Если у нас не появилось ничего высокотехнологичного в течение последних 20 лет. У нас стартовая точка сразу проигрышная. Лучше вообще даже и не начинать тратить ограниченные ресурсы на заведомо отсталые проекты. Нужно просто честно закупать существующие наработки других стран, той же Германии, тех же США или Китая", - сказал он.

Кроме того, Скавронский сомневается в возможности производства в Украине реагентов или лабораторного оборудования по лицензиям ведущих мировых производителей из-за низкой инвестиционной привлекательности Украины.