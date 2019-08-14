Медицина

12:41 14.08.2019

Супрун в ОП обсудила дальнейшие пути продолжения медреформы

1 мин читать
Супрун в ОП обсудила дальнейшие пути продолжения медреформы

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе встречи в Офисе президента (ОП) Украины обсудила дальнейшие пути реформирования системы здравоохранения.

"Были встречи с людьми из ОП. Мы в целом обсуждаем идею, чтобы трансформация (системы здравоохранения - ИФ) и дальше продолжалась. И это самое важное, и это составляет большую часть содержания наших разговоров, это что делать, чтобы и дальше продолжалось (реформирование - ИФ)", - сказала она журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду.

Она сообщила, что встреча в ОП состоялась в воскресенье.

Супрун подчеркнула, что "большое количество украинцев ждут следующего этапа трансформации, чтобы уже на уровне больниц и специализированной медицины были изменения такие же позитивные, как на уровне первичной медпомощи".

Отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах на должность министра здравоохранения в команде Зеленского, Супрун ответила, что "в Украине есть много умных и талантливых людей, которые могут продолжить трансформацию, многие из них даже работали со мной в Минздраве моими заместителями".

"В команде Зеленского, в офисе президента есть люди, которые занимались другими сферами, я не будут комментировать их возможности. Самое важное, чтобы трансформация продолжалась", - сказал она.

Теги: #супрун #медреформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 14.08.2019
Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

10:56 14.08.2019
Медучреждения вторички Полтавской области в рамках пилота получили от НСЗУ более 422 млн грн

Медучреждения вторички Полтавской области в рамках пилота получили от НСЗУ более 422 млн грн

17:23 07.08.2019
Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

13:34 07.08.2019
Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение

Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение

09:36 07.08.2019
Депутаты Херсонского облсовета намерены автономизировать медучреждения региона

Депутаты Херсонского облсовета намерены автономизировать медучреждения региона

17:01 06.08.2019
В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

17:52 05.08.2019
Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

17:35 05.08.2019
В современном мире без госфинансирования медицины невозможно, слишком дорогие технологии - Илья Емец

В современном мире без госфинансирования медицины невозможно, слишком дорогие технологии - Илья Емец

17:32 05.08.2019
Минздрав не будет выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек – Супрун

Минздрав не будет выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек – Супрун

05:15 05.08.2019
В Минздраве напомнили, какие прививки обязательны перед школой

В Минздраве напомнили, какие прививки обязательны перед школой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Половина украинцев считает вакцинацию эффективной

В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

В Запорожье выявили арбузы с превышением содержания нитратов почти в 4 раза

Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

ВОЗ поставит в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии в качестве гумпомощи

Дома ребенка трансформируют в центры реабилитации и паллиативной помощи

БФ "Таблеточки" приобрел для львовскую детской больницы рентген-оборудование стоимостью 2,1 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА