Супрун в ОП обсудила дальнейшие пути продолжения медреформы

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе встречи в Офисе президента (ОП) Украины обсудила дальнейшие пути реформирования системы здравоохранения.

"Были встречи с людьми из ОП. Мы в целом обсуждаем идею, чтобы трансформация (системы здравоохранения - ИФ) и дальше продолжалась. И это самое важное, и это составляет большую часть содержания наших разговоров, это что делать, чтобы и дальше продолжалось (реформирование - ИФ)", - сказала она журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду.

Она сообщила, что встреча в ОП состоялась в воскресенье.

Супрун подчеркнула, что "большое количество украинцев ждут следующего этапа трансформации, чтобы уже на уровне больниц и специализированной медицины были изменения такие же позитивные, как на уровне первичной медпомощи".

Отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах на должность министра здравоохранения в команде Зеленского, Супрун ответила, что "в Украине есть много умных и талантливых людей, которые могут продолжить трансформацию, многие из них даже работали со мной в Минздраве моими заместителями".

"В команде Зеленского, в офисе президента есть люди, которые занимались другими сферами, я не будут комментировать их возможности. Самое важное, чтобы трансформация продолжалась", - сказал она.