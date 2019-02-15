Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) об отсутствии у доктора Уляны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее заявление С.Каракашьян озвучил в пятницу в ходе рассмотрения иска И.Мосийчука по сути, после чего удалился в совещательную комнату, чтобы подготовить соответствующее решение.

Судья-спикер Богдан Санин во время брифинга в пятницу сообщил, что С.Каракашьян мотивировал самоотвод жалобой на него в Высший совет правосудия.

"Судья назвал два обстоятельства, которые заставили его взять самоотвод. Первое, это то, что на судью была подана, как мы видим из СМИ, жалоба в Высший совет правосудия. Судья расценил это как давление на суд. Второе, когда он принимал решение о отмене мероприятий обеспечения иска, он был вынужден дать оценку доказательствам, которые касаются рассмотрения дела по сути. Таким образом, для судьи появились другие обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности. Именно для того, чтобы ни у кого не возникали сомнения насчет объективности, судья решил взять самоотвод", - сказал Б.Санин.

По его словам, дело передадут на автоматическое перераспределение в технический отдел, где будет определен новый судья. Ожидается, что новый судья будет определен в пятницу вечером или в понедельник утром.

Источники в Минздраве сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что в ведомстве не ожидают вынесения решения по иску в пятницу.

Как сообщалось, перед судебным заседанием У.Супрун заявила на брифинге, что она и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска И.Мосийчука по сути, а в суде будут присутствовать ее представители и адвокат.

"Нас хотят отвлечь от реформирования отрасли такими странными исками. Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу", - сказала она.