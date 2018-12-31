Супрун назвала п’ять пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я України на 2019 рік

У Міністерства охорони здоров'я України дуже амбітні плани на 2019 рік у плані трансформації системи охорони здоров'я країни, заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і назвала п’ять пріоритетів на наступний рік.

"Продовження трансформації первинної медичної допомоги. Головним завданням на цей рік було дати можливість українцям обрати свого сімейного лікаря, а лікарям - механізм справедливої оплати праці. І вже 23 мільйони громадян обрали своїх лікарів. Мета на наступний рік - зробити так, щоб ви хотіли до лікаря йти", - відзначила перший пріоритет У.Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

Другим пріоритетом вона назвала продовження роботи програми "Доступні ліки". В. о. міністра зауважила, що на сьогодні вже виписано майже 30 млн рецептів, за якими люди безоплатно або з невеликою доплатою отримали ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб.

"З 1 липня 2019 почне діяти програма "Безкоштовна діагностика". Вона гарантує, за направленням сімейного лікаря, оплату пакету аналізів, обстежень та лікувальних процедур від найбільш поширених в Україні хвороб. Це понад 50 діагностичних та лікувальних процедур, за які пацієнтам не треба буде платити в медзакладах. Безоплатно – означає включно з усіма необхідними супутніми матеріалами", - продовжила У.Супрун.

Четвертим пріоритетом вона назвала пілотний проект змін екстреної медицини в декількох областях. Це нові автомобілі, нове обладнання, підвищення кваліфікації та зарплат лікарів. Далі проект пошириться всією країною. Також ті регіони, які не мають оперативно-диспетчерських служб або вони вже дуже застарілі, вже з наступного року отримають фінансування, щоб виправити це.

"Продовжуємо розширювати мережу сучасних кардіоцентрів. Наступного року плануємо придбати ще 13 ангіографів для різних регіонів, де громадяни безоплатно зможуть отримати надскладні втручання, зокрема - встановлення стенту. У випадках інфаркту стенти безкоштовні для пацієнтів", - написала У.Супрун.