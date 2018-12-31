Медицина

12:00 31.12.2018

Супрун назвала п’ять пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я України на 2019 рік

2 мин читать
Супрун назвала п’ять пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я України на 2019 рік

У Міністерства охорони здоров'я України дуже амбітні плани на 2019 рік у плані трансформації системи охорони здоров'я країни, заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і назвала п’ять пріоритетів на наступний рік.

"Продовження трансформації первинної медичної допомоги. Головним завданням на цей рік було дати можливість українцям обрати свого сімейного лікаря, а лікарям - механізм справедливої оплати праці. І вже 23 мільйони громадян обрали своїх лікарів. Мета на наступний рік - зробити так, щоб ви хотіли до лікаря йти", - відзначила перший пріоритет У.Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

Другим пріоритетом вона назвала продовження роботи програми "Доступні ліки". В. о. міністра зауважила, що на сьогодні вже виписано майже 30 млн рецептів, за якими люди безоплатно або з невеликою доплатою отримали ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб.

"З 1 липня 2019 почне діяти програма "Безкоштовна діагностика". Вона гарантує, за направленням сімейного лікаря, оплату пакету аналізів, обстежень та лікувальних процедур від найбільш поширених в Україні хвороб. Це понад 50 діагностичних та лікувальних процедур, за які пацієнтам не треба буде платити в медзакладах. Безоплатно – означає включно з усіма необхідними супутніми матеріалами", - продовжила У.Супрун.

Четвертим пріоритетом вона назвала пілотний проект змін екстреної медицини в декількох областях. Це нові автомобілі, нове обладнання, підвищення кваліфікації та зарплат лікарів. Далі проект пошириться всією країною. Також ті регіони, які не мають оперативно-диспетчерських служб або вони вже дуже застарілі, вже з наступного року отримають фінансування, щоб виправити це.

"Продовжуємо розширювати мережу сучасних кардіоцентрів. Наступного року плануємо придбати ще 13 ангіографів для різних регіонів, де громадяни безоплатно зможуть отримати надскладні втручання, зокрема - встановлення стенту. У випадках інфаркту стенти безкоштовні для пацієнтів", - написала У.Супрун.

Теги: #супрун #моз
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав сэкономил на закупке противотуберкулезных лекарств через МО более $19 млн - Супрун

Минздрав рассчитывает на полноценный запуск системы трансплантации в Украине уже к концу 2019 года

Минздрав намерен в январе представить концепцию лицензирования врачей - Супрун

Минздрав Украины получит 98 млрд грн из госбюджета-2019

ГПУ допрашивает руководство Минздрава по заявлению уволенного экс-ректора Одесского медуниверситета

Кабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь

Глава Минздрава назвала основными планами-2019 электронизацию, лицензирование врачей и привлечение инвестиций

Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

Супрун, ряд фармкомпаний и связанных со здравоохранением депутатов попали в санкционные списки РФ

Программа заместительной поддерживающей терапии расшириться в четырех областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав выполнил решение суда о восстановлении Амосовой, но и приостановил действие приказа о ее восстановлении в должности

НМУ им. А.А.Богомольца должен провести честные выборы - Линчевский

IT-бизнес с середины 2019г перейдет на нормальные рыночные отношения с медучреждениями – эксперт

МЭРТ отсрочил обязательную маркировку лекарств по стандартам SI

Возвращать лекарства в аптеки можно при наличии подтверждающего ненадлежащее их качество документа – Минздрав

В Харьковской области от гриппа умер младенец

Кабмин одобрил создание Национального Одесского медуниверситета

В курортном поселке Схидныця во время плавания в бассейне отравились 5 детей

Кабмин утвердил порядок предоставления согласия на донорство

Выборы не повлияют на реализацию трансформации системы здравоохранения – Ковтонюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА