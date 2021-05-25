Медицина

11:43 25.05.2021

НСЗУ в апреле-мае выплатила медучреждениям вторички более 6,5 млрд грн

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НСЗУ в апреле-мае выплатила медучреждениям вторички более 6,5 млрд грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в апреле-мае выплатила специализированным медучреждениям более 6,5 млрд грн по Программе медгарантий (ПМГ), сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, по Программе медгарантий 2021 года, которая стартовала с 1 апреля, НСЗУ заключила договоры с 1,895 тыс. медучреждений вторички, что на 200 больше, чем в 2020 году. 98 из них – частные.

Кроме того, на 150 увеличилось количество медучреждений первички в ПМГ-2021 – до 1,848 тыс. медучреждений, из них каждое третье медучреждение – частное или ФОП.

В апреле-мае медучреждения первички получили за предоставленные услуги 3,3 млрд грн.

 

Теги: #нсзу #пмг #моз
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