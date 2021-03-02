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20:41 02.03.2021

Новая партия вакцин БЦЖ будет поставлена в Украину в течение 7-10 дней

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Новая партия вакцин БЦЖ будет поставлена в Украину в течение 7-10 дней

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину новую партию вакцин против туберкулеза (БЦЖ) в течение 7-10 дней, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У вакцины БЦЖ 31 января закончилась регистрация и срок годности. Мы еще в прошлом году в сентябре или августе, понимая, что заканчивается срок, заказали ЮНИСЕФ дозакупить вакцины за средства 2018 года, предупредили, что вакцины нам нужны в декабре", - сказал Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" во вторник вечером.

Степанов сообщил, что "по последней информации вакцина БЦЖ будет скоро поставлена".

"Мы ожидаем эту вакцину, и ЮНИСЕФ дал подтверждение тому, что вакцина приедет в страну через 7-10 дней", - сказал он.

Министр отметил, что "все дети, которым не была сделана прививка, поставлены на учет, им нужно будет сделать вакцину БЦЖ обязательно".

"Это просто форс-мажор, который возник у ЮНИСЕФ. Я был уверен, что никаких проблем у ЮНИСЕФ не будет. Мы традиционно работаем с ЮНИСЕФ, но будем вносить какие-то изменения в наши договоры, потому, что это очень важно. Все другие вакцины в стране есть", - сказал Степанов.

Ранее СМИ сообщали, что из-за завершения 31 января 2021 года срока годности вакцины БЦЖ, закупленной за средства госбюджета, в Украине новорожденные не прививались от туберкулеза.

Теги: #вакцина #моз #бцж
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