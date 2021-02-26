"Красный" уровень эпидопасности начал действовать в Ивано-Франковской области – Ляшко

"Красный" уровень эпидемической опасности начал действовать в Ивано-Франковской области, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"С пятницы "красный" уровень эпидопасности начал действовать на территории Ивано-Франковской области, где вступают в силу ограничения, которые действовали во время зимнего жесткого карантина. Там должны быть закрыть общепиты, магазины, ТРЦ, развлекательная инфраструктура", - сказал он.

Как сообщалось, "красный" уровень область будет вводить, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

В частности, запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

В то же время, будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

"Красный" уровень в области будет вводиться комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.