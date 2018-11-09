Медицина

19:05 09.11.2018

"Медикит" Гонтаревой запускает услугу телемедицинских консультаций

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"Медикит" Гонтаревой запускает услугу телемедицинских консультаций

ООО "Медикит", основателями которого является сын экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Антон Гонтарев, а также Светлана Кириченко, с 12 ноября запускает услугу телемедицинских консультаций.

"Телекит - спроси у доктора" - это услуга мгновенной онлайн-консультации с врачом с любого уголка мира. Больше известна в мире, как телемедицина (одна из разновидностей)", - отмечается в пресс-релизе компании.

Услуга позволяет без записи на прием задать вопрос онлайн и в считанные минуты пообщаться с врачом.

В течение первого месяца компания предлагает воспользоваться услугой на безоплатной основе, дальнейшие тарифы на пользование услугой "Телекит" не сообщаются.

Как сообщалось, В.Гонтарева возглавила наблюдательный совет медицинской коммуникационной платформы MEDIKIT.

Директором ООО "Медикит", согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, является Руслан Кравец, ранее занимавший должность замдиректора департамента стратегии и реформирования Нацбанка.

А.Гонтарев и С.Кириченко внесли в уставной капитал ООО "Медикит" по 5 млн грн.

Теги: #гонтарева #телемедицина
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