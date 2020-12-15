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19:03 15.12.2020

НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро "Citycommerce Bank", в котором фигурируют Аваков и Гонтарева

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НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро "Citycommerce Bank", в котором фигурируют Аваков и Гонтарева

НАБУ расследует дело о возможной причастности главы МВД Украины Арсена Авакова и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро ПАО "Citycommerce Bank", производство открыто по решению Высшего антикоррупционного суда.

"1 декабря 2020 года во исполнение определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27.11 2020 года в деле №991/9656/20 Национальным бюро начато расслелование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364-1 УК по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк" при возможном содействии должностных лиц органов государственной власти во время осуществления финансовых операций с использованием корреспондентских счетов, открытых указанным банковским учреждением в "Meinl Bank Aktiengesellschaft" (Анна, Австрия), которыми были причинены тяжкие последствия ПАО "Городской коммерческий банк",- говорится в ответе НАБУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно расследования дела о завладении 62 млн евро, в котором фигурируют Аваков и Гонтарева.

Как сообщалось, в конце апреля 2016г Национальный банк Украины (НБУ) в рамках мер для предотвращения непродуктивного оттока капитала обеспечил прекращение сотрудничества украинских банков с банками-транзитерами, сообщила Валерия Гонтарева в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших банков.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора, в частности, НБУ с 1 апреля 2016 года запретил банкам размещать средства на корреспондентских счетах банков Meinl, Frick, East-West United Bank и Winter&Co. Ранее названия этих банков неоднократно фигурировали в СМИ как каналы вывода средств банков за пределы Украины.

В феврале 2019г Антикорупционная прокуратура Австрии в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек и одно объединение. Имена подозреваемых Антикоррупционная прокуратура Австрии не называет, но известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и EUR75 млн.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 гг., как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации.

В частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, EUR62 млн из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег была следующей: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне. По данным ФГВФЛ деньги выводились через Bank Frick and Co, пишет Deutsche Welle.

Теги: #гонтарева #набу #аваков
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