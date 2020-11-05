Медицина

15:58 05.11.2020

Телемедицинский центр открылся на базе Запорожской областной клинической больницы

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Телемедицинский центр открылся на базе Запорожской областной клинической больницы

Областной центр телемедицины открылся на базе Запорожской областной клинической больницы (ОКБ), сообщила пресс-служба группы компаний IT4Medicin - разработчика телемедицинской системы Medinet, на платформе которой будет проводится телемедицинское консультирование.

Как сообщается в пресс-релизе IT4Medicin, Запорожская область стала второй в Украине после Одесской области, где сформирована полная вертикально интегрированная система телемедицинских консультаций.

Запорожский центр телемедицины будет координировать предоставление телемедицинских консультаций врачам области, в том числе по COVID-19.

По состоянию на 5 ноября телемедицинская сеть объединила более 50 медицинских учреждений Запорожья и области, обучение прошли более 270 врачей, проведено 144 тестовые консультации.

По словам директора Запорожской ОКБ Игоря Шишки, для создания телемедицинского центра сформирован коллектив из 68 врачей, которые будут оказывать телемедицинские консультации по 20 востребованным специализациям.

В свою очередь заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Елена Теряева сообщила, что еще до начала пандемии COVID-19 в области было закуплено более 100 мобильных диагностических комплексов для врачей "первички в селах региона на свыше 11 млн грн.

Теряева сообщила, что к настоящему времени к телемедицинской сети Запорожской области на "первичке" подключены 33 учреждения из 47 запланированных, а также 20 опорных медучреждений вторичного звена из 24 по плану. Также в сеть вошли все шесть ключевых из 10 запланированных медучреждений третичного уровня области.

Medinet - профессиональная телемедицинская сеть Украины для всех уровней медицинской помощи. Объединяет свыше 370 медучреждений и около 4300 врачей в Одесской, Харьковской, Житомирской, Запорожской областях. В рамках сети проведено более 14 тыс. телемедицинский консультаций врач-врач.

Телемедицинская сеть Medinet также позволяет фиксировать, собирать статистику и делать аналитику, связанную с консультациями по заболеваемости COVID-19.

Теги: #медицина #медреформа #запорожская_область #телемедицина
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