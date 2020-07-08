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18:55 08.07.2020

СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

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СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

Служба безопасности Украины призывает всех бывших чиновников воздержаться от неоднозначных комментариев, не сеять панические настроения среди населения и не расшатывать экономическую стабильность государства, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

В связи с этим СБУ призывает всех экс-чиновников "воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".

Ранее экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд (МВФ) приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ.

"Чтобы защитить реформы, которые мы провели, МВФ должен объявить, что он не будет производить никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу (НБУ – ИФ), который будет защищать реформы", – сказала она в интервью изданию Central Banking.

По словам Гонтаревой, МВФ должен также рассмотреть вопрос о требовании возврата предыдущих выплат Украине.

Теги: #гонтарева #нбу #сбу #нацбанк
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