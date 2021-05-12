Медицина

15:22 12.05.2021

Служба экстренной медпомощи Житомирской области присоединилась к телемедицинской сети Medinet

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Служба экстренной медпомощи Житомирской области присоединилась к телемедицинской сети Medinet

Телемедицинская сеть Medinet присоединила службу экстренной медпомощи Житомирской области, реализовав систему "Телемедицина для экстренной помощи".

Как сообщается в пресс-релизе компании IT4Medicine, которая является разработчиком сети Medinet, телемедицинские решения для экстренной медпомощи реализованы впервые в Украине.

"Бригады экстренной (скорой) помощи могут получать ургентные телемедицинские консультации у врачей по неотложным состояниям непосредственно на месте оказания медицинской помощи и в режиме 24/7", - указано в пресс-релизе.

Система "Телемедицина для экстренной помощи" реализована на базе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Житомире, где создан круглосуточный диспетчерский пункт для предоставления телемедицинских консультаций.

Система обеспечивает аудио, видео, оффлайн и онлайн коммуникацию со специалистами для получения более точной и качественной оценки состояния пациента, а также предоставления быстрых рекомендаций для его подготовки к госпитализации и оказания квалифицированной помощи на месте.

Платформа Medinet также удовлетворяет потребности в передаче диагностических данных с аппаратно-диагностических приборов в неизменном виде и фиксации полноценной истории болезни пациента.

По словам директора департамента внедрения и продаж группы компаний IT4Medicine Богдана Кизюна, в настоящее время обучение пользованию системой "Телемедицина для экстренной помощи" уже прошли 110 бригад экстренной помощи Житомирской области.

Medinet - профессиональная телемедицинская сеть Украины для всех уровней медицинской помощи. Сеть объединяет более 431 медучреждений и более 4500 врачей в Одесской, Харьковской, Житомирской, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.

Теги: #телемедицина #житомирская_область
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