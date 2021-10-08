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17:58 08.10.2021

СБУ: в рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой

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СБУ: в рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой

В рамках расследования дела по новому подозрению в адрес народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет", - сказал Баканов на пресс-конференции в пятницу.

Глава СБУ добавил: "Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу".

Как сообщалось, Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

Теги: #гонтарева #порошенко #медведчук #сбу
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