Інвестиції

14:30 04.07.2022

Швейцария намерена инвестировать в реализацию украинских климатических проектов «зеленого» восстановления после победы Украины - Шмыгаль

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Швейцария намерена инвестировать в реализацию украинских климатических проектов «зеленого» восстановления после победы Украины - Шмыгаль

После победы Украины Швейцария намерена инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов "зеленого" восстановления, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны", - написал Шмыгаль в "Телеграм-канале" после подписания соответствующего соглашение в Лугано (Швейцария).

По его словам, речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.

"В обмен на "зеленые" инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты по смягчению изменения климата", - отметил он.

Шмыгаль также сообщил, что продолжаются переговоры с международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию восстановления Украины.

 

Теги: #швейцария #восстановление #зеленая_энергетика #шмыгаль

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