АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital приобрести свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа".

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited (г. Ларнака, Кипр), которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", – сообщается на сайте АМКУ в понедельник.

Согласно информации на сайте холдинга, Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Выручка "Файненс.юа" в 2019 году составила около 17,8 млн грн, чистая прибыль – около 0,5 млн грн, "Минфинмедиа" – соответственно 36,9 млн грн и почти 1 млн грн, "Банкинг Клас" – 10,9 млн грн и 0,1 млн грн.

"Мульти.Юа" и "Финлайн" в минувшем году получили выручку соответственно 6,6 млн грн и 1,3 млн грн и чистый убыток 0,7 млн грн и 2,3 млн грн.

Согласно госреестру, бенефициаром Treeum Holdings Limited указана проживающая под Киевом гражданка России Ксения Вайсман.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио