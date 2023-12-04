Інтерв'ю

11:00 04.12.2023

На рівні держави обговорюється ідея нацпрограми репродуктивних технологій – лідер напряму репродуктології медичної мережі "Добробут"

5 хв читати
На рівні держави обговорюється ідея нацпрограми репродуктивних технологій – лідер напряму репродуктології медичної мережі "Добробут"

Днями Верховна Рада ухвалила зміни до деяких нормативних актів щодо забезпечення права учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство у разі отримання ними травм, що впливають на репродуктивну функцію. Вже у 2024 році до Програми медичних гарантій може увійти новий пакет "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (екстракорпоральне запліднення)". Про те, як може працювати така державна програма, агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла лідер напряму репродуктології медичної мережі "Добробут" Світлана Шиянова

Текст: Анна Левченко

 

- Наскільки, за вашими оцінками, на сьогодні актуальна тема розвитку репродуктивних технологій в Україні?

- Насправді розвиток репродуктивних технологій в Україні до повномасштабної війни був на достатньо високому рівні, але значну частину цього сегменту займав напрям донації яйцеклітин та сурогатного материнства, який в деяких країнах, зокрема європейських, заборонений. Втім, ми погоджуємося з тим, що сурогатне материнство – це не проблема. Проблемою, на мою думку, була організація застосування цього методу. Однак ми сьогодні змушені констатувати, що через війну Україна може стикнутися із серйозною демографічною кризою, тому й на рівні професійної спільноти, і на рівні держави обговорюється ідея розробки національної демографічної програми, в тому числі з застосуванням репродуктивних технологій. Розробка програми вже в активній фазі, на неї в бюджеті закладаються кошти. Йдеться про те, що певна сума для проведення репродуктивних технологій відшкодовуватиметься державою. Сподіваємося, що з 2024 року програма почне працювати.


- Скільки, за вашими оцінками, треба грошей на реалізацію цієї програми?

- Мені важко сказати, скільки буде достатньо. Найімовірніше, покрити за рахунок бюджетних коштів всі потреби буде складно, оскільки лікування в кожному випадку дуже індивідуальне. Можу сказати, що, наприклад, в нашому Центрі допоміжних репродуктивних технологій "Добробут" ЕКЗ коштує 43 тис. грн без урахування медикаментів, розрахунок вартості яких дуже індивідуальний. Ми можемо менш інтенсивно стимулювати виробіток яйцеклітин, або більш інтенсивно, – тоді можна отримати декілька ембріонів за одну програму ЕКЗ й сумарний шанс настання вагітності зростатиме. Зазвичай для людини молодого репродуктивного віку, а це до 35 років, ми за одну програму ЕКЗ зі стимуляцією, тобто з медикаментами, можемо отримати щонайменше три ембріони. Звісно, тоді сумарний шанс настання вагітності більший.


- Ваша клініка може взяти участь в цих державних програмах, якщо вони будуть?

- Звісно. Ми надали наші розрахунки й наразі беремо активну участь в обговоренні та уважно спостерігаємо за розвитком подій навколо цієї програми. Єдине зауваження на сьогодні: якщо держава прийме рішення відшкодовувати дуже невелику суму, це вплине на якість, або ми не зможемо брати в ній участь, бо ми не можемо працювати в мінус. Як, звісно, й інші приватні заклади не зможуть цього робити. Але якщо держава буде відшкодовувати ці медичні послуги на більш-менш достатньому рівні, щоб ми бодай могли вийти в нуль, то, гадаю, ми точно приймемо рішення брати участь в програмі.


- Як ви оцінюєте ситуацію з народжуваністю під час війни і які прогнози?

- Народжуваність впала, є офіційні цифри, які це підтверджують. Однією з причин стало те, що виїхала велика кількість жінок. Крім того, ще до війни дехто відкладав народження дитини через пандемію COVID-19. Таким чином, якщо ми говоримо про свідоме планування вагітності, то народжуваність впала. Звісно, коли після війни почнеться розвиток країни, люди будуть відчувати безпеку й плануватимуть народження дітей. Такі тенденції відслідковуються після всіх війн, або інших руйнівних процесів. Втім, вже сьогодні ми бачимо, що з України виїхало дуже багато людей, є певні дослідження, які прогнозують, скільки може повернутися, але все це лише прогнози. Ми зараз бачимо велику міграцію всередині країни. Наприклад, в Києві кількість населення майже не зменшилася, але це за рахунок ВПЛ. Але ми готові працювати задля покращення демографічної ситуації.


- Як ви оцінюєте спроможність приватних клінік в цьому напрямку? Чи готові приватні клініки працювати в масштабах національної програми?

- Ми дуже підтримуємо таку ідею, оскільки національна програма дасть можливість звичайним людям нарешті прийти в приватні заклади. Наразі за державні кошти пацієнти можуть отримати перелік послуг в напрямку репродуктивних технологій. Є державні заклади в Києві, в Одесі, був у Харкові, в Івано-Франківську. Щоб отримати там допомогу, люди мають підходити під визначені критерії: мати вік до 40 років, певні показники щодо стану здоров’я тощо. Тобто людина, аби потрапити в програму, має відповідати доволі жорстким умовам. Багато хто підходить під ці критерії й може взяти участь в державній програмі. Але участь в ній все одно не виходила безкоштовною, пацієнтам доводилося за щось доплачувати.

Прорив у цій сфері може настати за умови, якщо дати людині обирати клініку, де вона може отримати допомогу, зокрема в приватній. Наприклад, у нас в "Добробуті" цикл коштує 43 тис. грн, якщо держава покриватиме, наприклад, 20 тис. грн, а людина доплатить 23 тис. грн, це могло б розширити коло учасників програми. На жаль, зараз такої можливості немає, але, на нашу думку, було б дуже корисним залучити до програми приватні клініки, які наразі в Україні є лідерами впровадження репродуктивних технологій.


- Наскільки, на вашу думку, є реальним запровадження такої державної програми?

- Наразі така програма обговорюється та узгоджується. До роботи залучені провідні українські експерти цього напрямку. Зараз ведеться обговорення всіх деталей, прорахунки. Ми, зі свого боку, прорахували для себе й подали наш кошторис. Ми вже повністю готові, очікуємо рішення від держави, від МОЗ.


- Скільки коштують медикаменти, необхідні для проведення циклу ЕКЗ?

- Це дуже індивідуально. Комусь може вистачити 25 тис. грн, комусь треба 40 тис. грн.


- Якщо працюватиме державна програма, скільки ви можете взяти пацієнтів в її рамках?

- Наші обсяги розраховані до 100 циклів на місяць, але для цього нам, звісно, треба підготуватися, залучити персонал, докупити обладнання. На початку нашої роботи в цьому напрямку ми розраховували на 100 циклів на місяць, сьогодні ми працюємо в режимі близько 25 циклів. Розвивати цей напрям і збільшувати кількість циклів, на жаль, нам завадила війна. Але ми готові поновити зростання.

Теги: #інтервю #добробут #шиянова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 03.12.2023
Виконавчий директор навчань НАТО Кібер коаліція 2023 Елліотт: Ми з нетерпінням чекаємо на можливість навчатися в українців у сфері кіберзахисту

Виконавчий директор навчань НАТО Кібер коаліція 2023 Елліотт: Ми з нетерпінням чекаємо на можливість навчатися в українців у сфері кіберзахисту

17:50 30.11.2023
НЕФКО реалізує Програму зеленого відновлення України, наші проєкти відповідають принципам ESG — головна радниця з інвестицій НЕФКО Юлія Шевчук

НЕФКО реалізує Програму зеленого відновлення України, наші проєкти відповідають принципам ESG — головна радниця з інвестицій НЕФКО Юлія Шевчук

11:20 27.11.2023
Якщо ти прозорий, то тебе будуть оподатковувати ще більше - голова Райффайзен Банку про підвищення податків на банки

Якщо ти прозорий, то тебе будуть оподатковувати ще більше - голова Райффайзен Банку про підвищення податків на банки

18:11 16.11.2023
Медмережа "Добробут" впровадила цифрову верифікацію даних через застосунок "Дія"

Медмережа "Добробут" впровадила цифрову верифікацію даних через застосунок "Дія"

17:00 15.11.2023
Бути об'єктом критичної інфраструктури - це і великі переваги, і чіткі зобов'язання - голова Держспецзв'язку

Бути об'єктом критичної інфраструктури - це і великі переваги, і чіткі зобов'язання - голова Держспецзв'язку

11:30 09.11.2023
Нашою метою є створення умов, за яких пасажири надаватимуть перевагу залізничному транспорту перед автобусами - власник RegioJet

Нашою метою є створення умов, за яких пасажири надаватимуть перевагу залізничному транспорту перед автобусами - власник RegioJet

10:10 09.11.2023
Наше завдання - сформувати ринок гуманітарного розмінування в Україні

Наше завдання - сформувати ринок гуманітарного розмінування в Україні

17:37 07.11.2023
"Добробут" запустив нову розширену програму ДМС спільно з СК "ІНГО"

"Добробут" запустив нову розширену програму ДМС спільно з СК "ІНГО"

16:00 02.11.2023
Корпоративний клієнт хоче розуміти, що він цінний для страховика

Корпоративний клієнт хоче розуміти, що він цінний для страховика

15:50 02.11.2023
Система відряджень медиків на прифронтові території показала свою ефективність - заступниця міністра охорони здоров'я Карчевич

Система відряджень медиків на прифронтові території показала свою ефективність - заступниця міністра охорони здоров'я Карчевич

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Виконавчий директор навчань НАТО Кібер коаліція 2023 Елліотт: Ми з нетерпінням чекаємо на можливість навчатися в українців у сфері кіберзахисту

Глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота: "Найкращий ринок – прогнозований і з рівними умовами для всіх"

Якщо ти прозорий, то тебе будуть оподатковувати ще більше - голова Райффайзен Банку про підвищення податків на банки

СЕО "Укренерго" Кудрицький: "Ринок має припинити генерувати борги"

Бути об'єктом критичної інфраструктури - це і великі переваги, і чіткі зобов'язання - голова Держспецзв'язку

ОСТАННЄ

Глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота: "Найкращий ринок – прогнозований і з рівними умовами для всіх"

Існує необхідність у розробці стандартів надання медичної допомоги пацієнтам із травмами, пов'язаними з бойовими діями – перший заступник міністра охорони здоров'я

СЕО "Укренерго" Кудрицький: "Ринок має припинити генерувати борги"

Потреби в системі охорони здоров'я зростають через війну - керівник Офісу ВООЗ в Україні

Сезонність впливає лише на довжину черги на МАПП, а не її наявність - заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Матвійчук

Контакт зі смертю запускає розвиток ПТСР - патофізіолог Віктор Досенко

Нам потрібна стратегія, звідки і як розпочати впровадження 5G, - CEO lifecell

Нам знадобиться близько року для наведення порядку на небанківському фінансовому ринку – заступник голови НБУ Олійник

Завдання кожного керівника медичного закладу - перевірити стан генераторів – перший заступник міністра охорони здоров'я

З наступного року всі транспортні засоби виїжджатимуть за електронною чергою - заступник глави Мінвідновлення Деркач

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА